Azubis bauten pneumatische Steuerung

NEUMARKT - Ruhig und besonnen stehen die 34 Prüflinge an ihren Tischen und bauten, nachdem sie ein Funktionsdiagramm erstellt hatten, eine pneumatische Steuerung für eine Prägepresse. 45 Minuten war die Zeitvorgabe für die Feinwerkmechanikergesellenprüfung im praktischen Teil.

Die 24 Prüflinge waren voll konzentriert. Foto: Foto: Siegfried Mandel



Im Aufbau war eine integrierte Kombination aus Zeitschalt- und Druckschaltbauteil verwendet. Eine weitere Stunde war für das Schreiben eines CNC-Programms zur Herstellung eines Frästeils für eine Anschlussplatte vorgesehen. Bei der Planung kamen noch einmal 30 Minuten für das Erstellen eines Arbeitsplans zur Herstellung des Bauteils „Seitenwand für den Kundenauftrag Rundmaschine“ hinzu.

Diese praktische Prüfung ist der Zweite von drei Prüfungsbereichen. Der theoretische Teil für die 22 Maschinenbauer und 12 Werkzeugbauer erfolgte bereits am 12. Januar in der Berufsschule. Der dritte Teil findet in der IHK Regensburg statt. Die zweitägige Prüfung verlangt die Herstellung einer Rundmaschine. Zum Abschluss kommt schließlich noch ein Fachgespräch über die Fertigung dieses Apparates.

In Neumarkt standen die 34 Auszubildenden unter Aufsicht des Prüfungsausschusses von Norbert Donhauser, Werner Merkl, Sabine Kellermann, Wolfgang Sühs und Herbert Drescher.

