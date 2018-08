B 299 bei Pollanten bis September gesperrt

Bauarbeiten an der Ortsumgehung Mühlhausen sind der Grund dafür - vor 20 Minuten

MÜHLHAUSEN - Pendler, aufgepasst: Die Bundesstraße 299 ist westlich von Pollanten von nun an bis voraussichtlich Anfang September wegen Bauarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt.

Umleitungen sind ausgeschildert. © Foto: Horst Linke



Im Bereich der Baustelle der künftigen Ortsumgehung von Mühlhausen wird auf Höhe von Pollanten, gleich nach der Überquerung des Ludwigskanals, auf rund 250 Metern Länge die Anbindung an die neue Anschlussstelle an die B 299 hergestellt. Während der Arbeiten sind laut dem Staatlichen Bauamt in Regensburg Umleitungen ausgeschildert.

Die Umleitung in Richtung Neumarkt erfolgt demnach großräumig ab südlich Pollanten über die Staatsstraße 2237 nach Freystadt und über die Staatsstraße 2238 nach Neumarkt. Die Zufahrt nach Pollanten und Eismannsberg ist bis Anfang September nur über die südliche Hauptstraße aus Richtung Wegscheid möglich.