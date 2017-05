B 299: Frau übersieht Lastwagen beim Abbiegen

Geländewagen um eigene Achse geschleudert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am frühen Mittwochnachmittag hat es im Neumarkter Süden, an der Einmündung der Staatsstraße in den Münchener Ring, einen gewaltigen Schlag getan: Ein Geländewagen hatte einem Lkw die Vorfahrt genommen. Es gab keine Verletzten.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Geländewagen um die eigene Achse geschleudert. © Ralf Rödel



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Geländewagen um die eigene Achse geschleudert. Foto: Ralf Rödel



Gegen 14 Uhr wollte eine Frau in einem Geländewagen der Marke Honda, die aus Richtung Woffenbach kam, bei Grünlicht von der Umgehung stadteinwärts nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen Lkw mit Anhänger, der ihr auf der B 299 entgegenkam. Der Lastwagen traf voll die rechte Seite des Autos und drehte es um 180 Grad. Beide Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 22 000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.