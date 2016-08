Bäckerei Schechinger schließt Filiale in Breitenbrunn

BREITENBRUNN - Nach dem Aus für die Marktapotheke muss Breitenbrunn jetzt einen weiteren Verlust bei der Nahversorgungs-Qualität hinnehmen. Nach fast 40 Jahren schließt die Café-Bäckerei Schechinger aus Mühlbach ihre Filiale in Breitenbrunn zum Monatsende.

Überraschend: Nach fast 40 Jahren vor Ort schließt die Café-Bäckerei Schechinger aus Mühlbach ihre Filiale in Breitenbrunn zum Monatsende. © Foto: Werner Sturm



Nach Aussage von Firmenchef Andreas Schechinger ist der Entschluss, die Filiale in der Von-Tilly-Straße in Breitenbrunn zuzumachen, kurzfristig getroffen worden. "Das fiel uns nicht leicht, aber es ging nicht mehr anders", erklärte er. Die Situation im Bäcker- und Konditorhandwerk sei nicht einfach.

Man bekomme einfach keine Fachkräfte mehr. Und gerade in einer Café-Bäckerei mit einem hochqualitativen Sortiment an Feinback- und Konditorwaren sowie Pralinen bedürfe es Fachverkäuferinnen, die ihr Handwerk verstünden. "Es wird auch immer schwieriger, junge Leute zu finden, die eine Ausbildung im Bäcker- und Konditorhandwerk beginnen möchten", sagte Schechinger.

Und wenn jemand eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe, dann passiere es oft, dass der- oder diejenige danach den Beruf wechsle. „Unter dieser Voraussetzung war es uns unmöglich, das Ladengeschäft in Breitenbrunn weiterzuführen“, bedauerte Schechinger. Dazu komme, dass die körperlich anstrengende Arbeit in der Backstube aus gesundheitlichen Gründen für ihn immer anstrengender werde. Wegen einer akuten Erkrankung müsse derzeit auch das Haupthaus in Mühlbach für zwei Wochen geschlossen werden.

In Breitenbrunn hatte die Bäckereifiliale in den letzten Jahren von Dienstag bis Samstag, jeweils bis Mittag geöffnet. "Zwar ist der Kundenstamm in den letzten Jahren dem Trend folgend auch hier zurückgegangen, das war aber absolut nicht der Grund dafür, dass jetzt Schluss ist", betonte Schechinger. Hauptgründe seien die Krankheit und Fachkräftemangel.

Allerdings räumte Schechinger auch ein, dass sein Absatz in Breitenbrunn darunter gelitten habe, dass er Campingplatz, Seniorenheim und Schule nicht mehr weiter beliefern durfte.

Lanzhammer überrascht

Überrascht von der Situation zeigte sich der Breitenbrunner Bürgermeister Johann Lanzhammer (FW). "Ich selbst habe das auch erst aus dem Gemeindeblatt erfahren", sagte er. "Das ist ein weiterer Einschnitt nach dem Wegfall der Apotheke", so Lanzhammer enttäuscht.

Positiv sei, dass es immer noch einen Lebensmittelmarkt und einen Metzger im Ort gebe. "Bei denen kann man auch frische Backwaren kaufen." Trotzdem sei es schade, dass die Schechinger-Filiale schließen müsse.

"Aber wenn die Gesundheit nicht mitspielt und es keine Fachkräfte mehr gibt, dann kann man als Gemeinde leider nichts dagegen machen", sagt Gemeindechef Johann Lanzhammer.

Werner Sturm

