Bad Kötzting: Pferdehasser bespickt Karotten mit Nägeln

Präparierte Möhren auf Koppel entdeckt - Polizei bittet um Hinweise - vor 5 Stunden

BAD KÖTZTING - Eine Pferdebesitzerin hat auf einer Koppel in Bad Kötzting zwei mit Nägeln durchsetzte Karotten entdeckt. Nun bittet die Polizei um Hinweise auf den Übeltäter.

Über Facebook warnt die Polizei vor den fiesen Machenschaften eines Tierquälers. © Screenshot: Neumarkter Nachrichten



Der Unbekannter hatte die präparierten Möhren zu Pferden in die Koppel an der Weißenregener Straße geworfen. Dort fand die Besitzerin der Tiere am vergangenen Sonntag gegen 17.30 Uhr die Karotten. "Liebe Tierbesitzer, gebts bitte Obacht auf Eure Tiere", warnt die Oberpfälzer Polizei über Facebook. Hinweise über verdächtige Personen oder Beobachtungen nimmt die PI Bad Kötzting unter (09941)9431-0 entgegen.

Erst Mitte Juni wurden im Landkreis Neustadt/Waldnaab drei Pferde von einem unbekannten Tierquäler mit einem Schneidewerkzeug verletzt.

