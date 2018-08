Badeunfälle im Regen: Zwei Personen ertrunken

NITTENAU - Mit den Temperaturen steigt auch die Zahl der Badeunfälle. Allein am Dienstag gab es in der Oberpfalz zwei Tote. In beiden Fällen ermittelt die Kripo.

Eine 59-Jährige ist im Regen in Roding (Landkreis Cham) ums Leben gekommen. Die Frau, die zuvor vermisst gemeldet worden war, ist gegen 20.55 Uhr im Bereich Am Esper tot aufgefunden worden.

Ihr Ehemann hatte sie gegen 20.30 Uhr als vermisst gemeldet: Sie sei um 12.30 Uhr zum Baden an den Regen gegangen. Zwischenzeitlich habe er vergeblich versucht sie auf ihrem Handy zu erreichen.

Bei der Nachschau am Badeplatz konnten die persönlichen Sachen der Ehefrau am Ufer gefunden werden. Die Wassserrettung nahm die Suche auf und fand sie letztlich etwa 100 Meter vom Badeplatz entfernt im Regen treibend.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen, derzeit wird von einem Badeunfall ausgegangen. Dennoch sind Zeugen, die die Frau im Laufe des Nachmittags am Ufer gesehen haben, gebeten, sich bei der Kripo Regensburg, Tel. (09 41) 5 06-28 88, zu melden.

Bereits zuvor ist in Nittenau (Landkreis Schwandorf) ein 23-Jähriger im Regen ertrunken. Er war mit mehreren Personen zum Baden vor Ort. Diese berichten, der Äthiopier sei gegen 17 Uhr plötzlich unter Wasser gewesen und nicht mehr aufgetaucht.

Auch in diesem Fall war die Wasserwacht zusammen mit Feuerwehr und Privatpersonen in Booten auf der Suche. Sogar ein Rettungshubschrauber und im Nachgang ein Polizeihubschrauber waren an der Suche beteiligt.

Doch gegen 19.20 Uhr die traurige Nachrichte: Der 23-Jährige ist ertrunken und in relativ tiefes Wasser abgesunken. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen hat auch hier die Kriminalpolizei, diesmal die aus Amberg, übernommen.

