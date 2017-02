Badminton: Ein Wiedersehen mit dem BCB

1. Bundesliga: Lukas Schmidt trifft am Sonntag auf seinen alten Club - vor 30 Minuten

FREYSTADT - Am Sonntag, 14 Uhr, spielt Erstligist TSV Freystadt beim 1. BCB Saarbrücken, dem amtierenden deutschen Mannschaftsmeister und Topfavorit der Saison. Die Saarländer haben drei Olympiateilnehmer von Rio, acht Spieler sind in der Weltrangliste unter den Top 50.

Johannes Pistorius brachte sein Team am vergangenen Dienstag gegen Neuhausen auf die Siegerstraße und trifft in Saarbrücken auf seine Trainingspartner aus der Nationalmannschaft. © Foto: Marcus Mehlich (oh)



Der TSV Freystadt reist stark ersatzgeschwächt an: Allan Tai und Spielertrainer Oliver Roth werden nicht dabei sein. Nachdem auch Julia Kunkel krankheitsbedingt absagen musste, kommt Eigengewächs Stefanie Spies zu ihrem zweiten Bundesligaeinsatz.

Mit dabei gegen den siebenfachen deutschen Mannschaftsmeister sind außerdem Nanna Vainio, Lukas Schmidt, Hannes Gerberich, Johannes Pistorius, Pawel Pietryja und Mannschaftsführer Florian Waffler.

Der 1. BCB Saarbrücken liegt derzeit nur auf dem 2. Tabellenplatz, nachdem man in der Saison nicht immer mit der stärksten Mannschaft antreten konnte und am vergangenen Wochenende überraschend gegen den TSV Refrath mit 3:4 unterlag.

Für die Saarländer geht es am Sonntag darum, mit einem hohen Sieg drei Punkte zu machen; und sie werden dem TSV Freystadt wohl nicht den Gefallen tun, mit Ersatzspielern anzutreten.

Freystadts Sportwart Tim Bambach: "Im direkten Vergleich mit Blick auf die Weltrangliste und die Ergebnisse der laufenden Saison sind unsere Chancen gleich Null, aber vielleicht gelingt uns der ein oder andere Sieg."

Für den Freystädter Neuzugang Lukas Schmidt ist es ein ganz besonderes Spiel. Der gebürtige Regensburger wechselte zu Saisonbeginn vom 1. BCB zu den Oberpfälzern und trifft auf seine ehemaligen Mannschaftsspieler.

Ausnahmetalent Zwiebler

Im ersten Herreneinzel könnte es zum Duell zwischen Lukas Schmidt, deutscher Meister 2014, und dem Ausnahmespieler Marc Zwiebler, siebenfacher deutscher Meister und 11. der aktuellen Weltrangliste kommen.

Das zweite Herreneinzel wird Hannes Gerberich bestreiten. Er reiste noch nachts im Anschluss an das Dienstags-Bundesligaabendspiel nach Wien, wo er die Austrian Open, ein internationale EBU Turnier, spielte aber gegen einen Bulgaren in der Qualifikation früh ausschied.

Auch Nanna Vainio war in Wien am Start. An Position acht gesetzt schied sie überraschend gegen eine eher unbekannte tschechische Spielerin in der ersten Runde aus. Sie trifft in Saarbrücken auf die favorisierte Olga Konon, Dritte der deutschen Meisterschaften.

Auch für das Freystädter Eigengewächs und Doppelspezialist Johannes Pistorius ist die Partie eine ganz besondere. Im Team der Saarbrücker stehen mit Peter Käsbauer, Marvin Seidel, Michael Fuchs und Johannes Schöttler vier Nationalspieler, die er vom täglichen Training am Olympiastützpunkt in Saarbrücken kennt.

Teammanager Stephan Pistorius freut sich auf die Partie: "Es ist schon was ganz Besonderes, gegen ein Team mit Weltklassespielern antreten zu dürfen. Wir sind realistisch und haben eine Niederlage einkalkuliert. Unser Blick richtet sich nach Bonn, wo Neuhausen versuchen wird, den Rückstand auf uns zu verringern."

Nach dem 6:1-Sieg am Dienstag gegen Neuhausen haben die Freystädter vier Punkte Vorsprung im Kampf um den Klassenerhalt und hoffen, dass die Münchner am Wochenende gegen den 1. BC Beuel-Bonn nicht punkten werden.

nn