Badminton Freystadt: Mehr als nur ein Ersatzspieler

Auf Hannes Gerberich und das Freystädter Team wartet am Sonntag eine schwere Aufgabe - vor 19 Minuten

FREYSTADT - Am 13. Spieltag der 1. Bundesliga trifft der TSV Freystadt auf das nordrhein-westfälische Topteam 1. BC Mülheim. Auf die Oberpfälzer, derzeit Tabellensechster, warten rund 1000 Kilometer Fahrstrecke und ein hochkarätiger Gegner mit internationaler Besetzung.

Hannes Gerberich hat sich in den vergangenen sechs Monaten um 100 Plätze in der Weltrangliste verbessert und liegt jetzt auf Rang 348. © Foto: Marcus Mehlich



Der 1. BV Mülheim ist mit 13 Titeln deutscher Rekordmeister und aktuell Tabellendritter mit vier Punkten Vorsprung auf den TSV Freystadt. Im Hinspiel landeten die Oberpfälzer in heimischer Halle mit 6:1 einen Kantersieg gegen die damals ersatzgeschwächten Mülheimer. Teammanager Stephan Pistorius geht davon aus, dass der Gegner Revanche nehmen will und in stärkster Besetzung antreten wird.

Beim Freystädter Sieg waren Fikri Hadmadi und Kristin Kuuba mit jeweils zwei Siegen beteiligt. Beide werden am Sonntag definitiv nicht spielen und weil auch Johannes Pistorius weiter fehlen wird, wäre man beim TSV schon mit einem 3:4 und einem Punkt sehr zufrieden, um nach unten den 6. Platz abzusichern, der zur Teilnahme an den Playoffs reicht.

Mülheim ist gespickt mit internationalen Stars. Neben den beiden deutschen Nationalspielerinnen Lara Käpplein und Johanna Goliszweski sind im Team: Der aus Sri Lanka stammenden Niluka Karunaratne, der Ukrainer Dmytro Zavadsky, dazu kommen die holländische Nationalspielerin Gayle Mahulette, der Russe Konstantin Abramow und der schottische Doppelspezialist Adam Hall.

Ein spannendes Duell wird im Damendoppel erwartet. Hier könnte es zum Duell Annabella Jäger/Jenny Moore gegen Johanna Goliszweski /Lara Käpplein kommen. Am vergangenen Samstag unterlag Annabella Jäger mit Stine Küspert von BW Wittorf gegen die Mülheimerinnen im Halbfinale in zwei Sätzen und zeigte zumindest im zweiten Satz, dass sie gegen die beiden deutschen Nationalspielerinnen mit Weltranglistenplatz 35 gut mithalten kann. An der Seite von Jenny Moore ist eine Überraschung durchaus möglich.

Hoffnung auf Oliver Roth

Auch im Mixed könnte es zu einer interessanten Konstellation kommen: Jenny Moore wird mit Max Flynn wohl auf Tom Wolfenden mit Lara Käpplein oder Johanna Goliszweski treffen. Im Herrendoppel liegen die Freystädter Hoffnungen auf Oliver Roth, nachdem er in Bielefeld bei der DM nach längerer Turnierabstinenz mit dem Gewinn der Silbermedaille im Doppel und Bronze im Mixed positiv überraschen konnte. Gemeinsam mit Florian Waffler ist ihm in der Saison schon mehrfach eine Überraschung geglückt.

Im Einzel wartet auf Hannes Gerberich eine schwere Aufgabe. Gegner könnte der Sri Lanker Niluka Karunaratne oder der Ukrainer Dmytro Zavadsky sein. Beide sind in der Weltrangliste über 200 Plätze vor Gerberich platziert, der aktuell auf Position 348 rangiert.

Gerberich ist im Freystädter Team mittlerweile weit mehr als ein Ersatzspieler für den Indonesier Fikri Hadmadi. Gerberich wechselte vor eineinhalb Jahren nach dem Abitur an den Bundesstützpunkt nach Mülheim, wo er im Kreis der Nationalmannschaft mittrainiert.

Spielbeginn in Mülheim ist 15 Uhr im Leistungszentrum. Die Ergebnisse können unter b.aufschlagwechsel.de/ im Liveticker verfolgt werden.

nn