Badminton: Junge Wölfe schnappen zu

Jugend des TSV Wolfstein überzeugt bei bayerischem Ranglisten-Turnier - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Auf dem dritten Ranglisten-Turnier auf bayerischer Ebene ist die Badminton-Jugend vom TSV Wolfstein überaus erfolgreich gewesen.

Lucy Bösl und Ella Neve sind für die südostdeutschen Meisterschaften qualifiziert. Foto: F.: TSV Wolfstein



Bei den U11-Jungen konnte Moritz Röll seine guten Trainingsleistungen umsetzen und gewann zwei seiner vier Spiele im Einzel. Damit kann er als "Rookie" auf der höchsten bayerischen Spielebene mehr als zufrieden sein.

Bei den U13-Mädchen erreichte Ella Neve im Einzel ohne Satzverlust das Endspiel, in dem sie gegen Ihre starke Konkurrentin aus Rothenburg gewann und souverän den Einzeltitel auf bayerischer Ebene holte.

Auch die U13-Jungen vertraten den TSV Wolfstein mit starken Leistungen. Patrick Gayr schaffte in seinem ersten Einzel gleich eine faustdicke Überraschung. Er konnte nach starkem Spiel einen topgesetzten Spieler aus Nürnberg verdient bezwingen. Am Ende reichte es zu einem 8. Platz.

Auch Josef Bösl spielte stark auf, hatte allerdings Pech: Nach einer Niederlage und einem Sieg verletzte er sich in seinem dritten Spiel und musste aufgeben. Er landete dadurch auf Platz zwölf.

Im Mixed U13 konnte Patrick Gayr mit seiner Partnerin aus Bodenwöhr den starken 3. Platz aus dem 1. Turnier nicht ganz bestätigen und wurde am Ende Sechster.

In der Altersklasse U17 Mixed hatte der TSV Wolfstein noch ein Eisen im Feuer: Lucy Bösl spielte groß auf und konnte sich mit Partner Rene Tuglu aus Mindelheim über einen 2. Platz freuen. In einem wahren Dreisatz-Krimi setzten sie sich im Halbfinale gegen die an Nummer eins gesetzten Gegner aus München durch. Im Enspiel konnten sie wegen einer Verletzung von Rene nicht spielen. Schade, denn vielleicht wäre ihnen an diesem Tag sogar der ganz große Coup gelungen.

Insgesamt überzeugten alle jungen Wölfe auch auf bayerischer Ebene, denn der inoffizielle Titel des erfolgreichsten Vereins aus dem Bezirk Niederbayern/Oberpfalz geht dieses Jahr klar an den TSV Wolfstein.