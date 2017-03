Badminton: Lisa Niebler sorgt für Sensation

U13-Spielerin qualifiziert sich ohne Satzverlust für süddeutsche Meisterschaft - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nach drei Ranglistenturnieren des Bezirks Niederbayern/Oberpfalz haben sich fast alle teilnehmenden Badminton-Nachwuchsspieler von "Smash & Drive Neumarkt" (BSDN) für die südbayerischen Ranglistenturniere qualifiziert.

Während U13-Spielerin Katrina Schimpl neue Turniererfahrungen sammeln konnte, sorgte Lisa Niebler in derselben Altersklasse für eine Sensation: Beim dritten Turnier im niederbayerischen Zwiesel kämpfte sie sich ohne Satzverlust bis ins Finale. Auch das Endspiel gewann sie in zwei Sätzen gegen die an Nummer eins gesetzte Freystädterin.

Auch im Doppel ist sie nach zwei dritten Plätzen an der Seite von Katja Pürzer sicher qualifiziert, während Lisa Niebler im Mixed den direkten Sprung auf die Südbayerischen knapp verpasste, aber noch auf einen Nachrückerplatz hoffen darf.

Ebenfalls in der Altersklasse U13 starteten die Zwillinge Alex und Luis Jäger. Als Jahrgangsjüngere unterlagen sie im Doppel beim zweiten Turnier nur knapp im Finale. In der Endrangliste belegen sie den 3. Platz und sind damit direkt für die Südbayerischen qualifiziert. Tobias Niebler qualifizierte sich in der Altersklasse U15 gleich in allen drei Disziplinen für die nächste Ebene.

In zwei Wochen geht es für die BSDNler auf das erste südbayerische Ranglistenturnier in Landshut.

nn