Badminton: Pistorius im Doppel-Finale

Freystädter Nationalspieler schrammt in Russland knapp am Turniersieg vorbei - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Johannes Pistorius vom Bundesligisten TSV Freystadt hat in Gatchina bei St. Petersburg mit seinem Doppelpartner Daniel Hess vom 1. BC Bonn-Beuel das Finale des mit 20.000 Dollar Preisgeld dotierten russischen Turniers White Nights erreicht.

Johannes Pistorius (re.) und Doppelpartner Daniel Hess. © Stephan Pistorius



Johannes Pistorius (re.) und Doppelpartner Daniel Hess. Foto: Stephan Pistorius



In einem rein deutschen Finale unterlagen sie ihren Nationalmannschaftskollegen Bjarne Geis und Jan Colin Völker knapp im Entscheidungssatz. Hess ging mit einem Handicap in die Partie, da er sich im Halbfinale eine leichte Bauchmuskelzerrung zugezogen hatte.

Im ersten Satz dominierten Pistorius/Hess und gewannen mit 21:16. Der 2. Satz verlief sehr ausgeglichen; in der Verlängerung gewannen Geiss/Völker glücklich mit 24:22. Sehr ärgerlich war für Pistorius/Hess, dass der Aufschlagschiedsrichter ihnen einige Aufschläge aberkannte, was in Endergebnis vielleicht spielentscheidend war.

Auch im Entscheidungssatz präsentierten sich beide Doppel auf Augenhöhe, die Entscheidung fiel mit 21:18 zu Gunsten von Geiss/Völker. So muss Johannes Pistorius weiter auf seinen ersten Titel auf europäischer Bühne warten.