Badminton: Trommelwirbel für Freystadts Zweite

TSV feiert Meisterschaft in Bezirksoberliga — Dritte ist Vizemeister - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Die 2. Mannschaft des TSV Freystadt hat mit einem hart erkämpften 5:3-Sieg gegen den Post Regensburg den Sprung auf den 1. Tabellenplatz geschafft. Als Meister der Bezirksoberliga ist das Team berechtigt, an der Aufstiegsrunde zur Bayernliga teilzunehmen. Die neu formierte 3. Mannschaft beendete die Saison als Vizemeister der Bezirksklasse B.

Versteht sich von selbst: Die zweite Mannschaft des TSV Freystadt hat die Meisterschaft in der Bezirksoberliga lautstark gefeiert. © Foto: privat



Die 2. Mannschaft des TSV Freystadt hatte sich zu Saisonbeginn viel vorgenommen. Das Ziel war, um die Meisterschaft in der Bezirksoberliga mitzuspielen. Nach dem Weggang einiger Spieler zu Saisonbeginn war der TSV gezwungen, mit Verena Bezold, Svenja Dittenhofer und Jacob Fuchs, drei Jugendspieler einzubauen und man war gespannt, ob die Nachwuchsspieler schon auf BOL-Niveau mitspielen können.

Mit im Team waren und sind die Erfahrungsträger Stefanie Spies, Sebastian Sachs, Bennett Elstermann (Mannschaftsführer), Tobias Eckstein, Tobias Kaiser und Christian Jochum.

Glücksgriff Pistorius

Nach der Vorrunde lag Freystadt auf dem 2. Platz, allerdings schon mit drei Punkten Rückstand auf Post Regensburg. Als Glücksgriff erwies es sich, dass man für die Rückrunde den Freystädter Ex-Zweitligaspieler Andreas Pistorius gewinnen konnte. Nachdem die Regensburger gegen den Tabellendritten Plattling verloren hatten, eröffnete sich für den TSV Freystadt am letzten Spieltag die Last-Minute-Chance, mit einem Sieg doch noch den Meistertitel zu holen.

Das Spiel begann sehr hektisch und Freystadt lag bereits mit 0:2 zurück, da das Damendoppel und das 1. Herrendoppel an die Regensburger ging. Sebastian Sachs/Bennett Elstermann verkürzten auf 1:2 durch ihren Sieg im 2. Herrendoppel.

Für den 2:2 Ausgleich sorgte Andreas Pistorius, so blieb er auch in seinem 10. Spiel in Folge ungeschlagen. Während das Damendoppel an Regensburg ging, gewannen Tobias Kaiser und Sebastian Sachs ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen und Freystadt führte mit 4:3.

Nun musste der Ausgang im gemischten Doppel über die Meisterschaft entscheiden. Das Spiel entwickelte sich zum Badmintonkrimi. Die Freystädter Stefanie Spies und Bennett Elstermann gewannen den ersten Satz erst in der Verlängerung mit 22:20, auch der 2. Satz war sehr ausgeglichen mit dem besserem Ende für den TSV.

Gute Jugendarbeit: Der Nachwuchs des TSV Freystadt hat sich beim Bezirksranglistenturnier in Zwiesel teuer verkauft. © Foto: privat



Auch die 3. Mannschaft konnte überzeugen. Die Mannschaft besteht zum Großteil aus Spielern, die erstmals an einer Meisterschaftsrunde teilnahmen. Mit 23:5 Punkten wurde man Vizemeister mit nur zwei Punkten Rückstand auf die DJK Regensburg.

Starker Nachwuchs

Zufrieden konnte der TSV Freystadt sein mit dem Abschneiden seiner Nachwuchsspieler bei den diesjährigen Bezirks-Ranglistenturnieren. Für Franziska Kellendorfer war es erst das dritte Turnier überhaupt. In Zwiesel kämpfte sie sich bis ins Finale und holte ihren ersten Turniersieg.

Kira Fruth belegte nach knapper Niederlage im Entscheidungssatz den 4. Platz vor Vereinskameradin Emily Siegert. Die jüngste im Feld war Silke Mader (7), sie erreichte den 6. Platz.

Bei den Jungen in der Altersklasse U11 belegten Noah Fruth, Vincent Zeller und Luca Mauderer in der Bezirksendrangliste die Plätze 5, 6 und 7.

In der Altersklasse U13 gewann das Doppel Emily Männel und Viktoria zwei Turniere und belegen den 1. Platz in der Bezirksrangliste.

Im Mädcheneinzel unterlag Emily Männel im Finale und belegte in der Bezirksendrangliste den 3. Platz. Viktoria Stegner zeigte eine konstante Leistung, auch wenn es mit den Plätzen 5 und 6 noch nicht zu einer Topplatzierung reichte.

Auch Turnierneuling Tanja Mader machte ihre Sache gut. Sie belegte im Einzel die Plätze 9 und 10 und liegt in der Bezirksendrangliste auf dem 8. Platz. Linda Huber und Ronja Schmidt folgen auf den Plätzen 10 und 12.

Samuel Kralik war der einzige Freystädter Teilnehmer bei U15 und rangierte auf dem 10. Platz. Bei den Mädchen dominierten die Freystädter Janina Popp und Lea Schärfl und belegten im Einzel in der Endrangliste die Plätze 1 und 2. Im Doppel gewannen Popp/Schärfl beide Bezirksturniere. Janina Popp gewann auch zweimal den Mixed-Wettbewerb. In der Altersklasse U17 gewann Svenja Dittenhofer im Einzel beide Turniere.

In Summe haben sich acht Spieler und Spielerinnen des TSV Freystadt für die Regionalrangliste Südbayern qualifiziert.

