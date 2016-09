Bahnverkehr zwischen Neumarkt und Nürnberg rollt wieder an

Oberleitungsschaden behoben - Ersatzbusse fahren - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Wegen eines Oberleitungsschadens war der Streckenabschnitt zwischen Nürnberg und Allersberg sowie der Streckenabschnitt zwischen Nürnberg und Neumarkt gesperrt. Der Zugverkehr rollt langsam wieder an. Es kann noch zu Verzögerungen kommen.

Symbolbild S-Bahn Foto: Thomas Kohl



Die Züge aus Richtung Regensburg verkehrten bis Neumarkt und endeten dort vorzeitig. Die Züge zwischen Nürnberg und Ingolstadt wurden über Treuchtlingen umgeleitet. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Roth begannen und endeten am Nürnberger Hauptbahnhof. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Altdorf begannen und endeten in Feucht. Die S-Bahnen der Linie S 3 begannen und endeten in Feucht.



Ein Schienenersatzverkehr zwischen demNürnberg Hauftbahnhof (Ausgang Süd) und Allersberg (Rothsee) sowie zwischen Nürnberg (Ausgang Süd) und Feucht war eingerichtet.

Um 13.20 Uhr meldete die Bahn, dass der Oberleitungsschaden fast behoben ist und der Verkehr langsam wieder anrollt. Es könne aber durchaus noch zu Verzögerungen kommen.

Die Fahrgäste zwischen Neumarkt und Nürnberg fahren derzeit mit der S-Bahn und steigen in Neumarkt in die Züge der Bahn um. Regulär fährt nach derzeitigem Stand um 15.36 Uhr der erste Zug wieder von Nürnberg nach Regensburg, in Regensburg startet regulär der erste Zug wieder um 15.18 Uhr zur Fahrt nach Nürnberg.

Aktualisiert um 13.45 Uhr.



