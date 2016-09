Bahnverkehr zwischen Neumarkt und Nürnberg steht

Oberleitungsschaden der Grund - Ersatzbusse fahren - vor 15 Minuten

NEUMARKT - Wegen eines Oberleitungsschadens ist der Streckenabschnitt zwischen Nürnberg und Allersberg sowie der Streckenabschnitt zwischen Nürnberg und Neumarkt weiterhin gesperrt.

Symbolbild S-Bahn © Thomas Kohl



Symbolbild S-Bahn Foto: Thomas Kohl



Di e Züge aus Richtung Regensburg verkehren bis Neumarkt und enden dort vorzeitig. Die Züge zwischen Nürnberg und Ingolstadt werden über Treuchtlingen umgeleitet. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Roth beginnen und enden am Nürnberger Hauptbahnhof. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Altdorf beginnen und enden in Feucht. Die S-Bahnen der Linie S 3 beginnen und enden in Feucht.



Ein Schienenersatzverkehr zwischen demNürnberg Hauftbahnhof (Ausgang Süd) und Allersberg (Rothsee) sowie zwischen Nürnberg (Ausgang Süd) und Feucht wurde eingerichtet.





nn