Am frühen Sonntagmorgen ist ein 19-Jähriger mit seinem Ford Mustang im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach von der Straße abgekommen. Das Auto schleuderte in die Böschung und prallte dort gegen einen Baum. Die drei Insassen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.

Auf geht es zur 6. Jurabike nach Neumarkt: Die Messe in der großen Jurahalle hat am Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 1U Uhr.