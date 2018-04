Bands im Nachtcafé im G6 in Neumarkt

NEUMARKT - Am Freitag, 20. April, um 20 Uhr, erwartet Jugendliche ab 16 Jahren im "G6-Nachtcafé" ein Abend mit junger Livemusik von den Bands "Hands Held High", "New Age Trailer" und "PunchyAnn".

„New Age Trailer“ wird am 20. April mit junger Livemusik im G6 für Stimmung sorgen. © Foto: New Age Trailer



"Hands Held High" verfügt über eine breite musikalische Palette, die von Pop-Rock über Deutschrock zu Alternativrock und Punkrock reicht. Seit Februar 2017 spielt die Band in der aktuellen Besetzung: Dominik Bruckner, Mirjam Obermeier, Tim Röder und Valentin Wehner. Die "New Age Trailer" bestehen aus fünf jungen Männern, die seit 2015 gemeinsam Musik machen und sehr unterschiedliche Aspekte in ihr Songwriting einbringen. Daraus entsteht ein Sound, den man zwischen Indie & Alternative einordnen kann.

"PunchyAnn" ist die Rockband der städtischen Musikschule. Gabriel Mark, Valentin Landsberger, Michael Meier, Andreas Meyer, Anna Koch interpretieren seit 2016 gemeinsam Songs von Green Day, Kings of Leon, Sunrise Avenue und anderen.

Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt: fünf Euro.