Banküberfall bei Cham: Bewaffneter Täter auf der Flucht

Großfahndung ausgelöst - Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen - vor 18 Minuten

CHAM - Ein Großaufgebot der Polizei sucht in der Oberpfalz nach einem bewaffneten Bankräuber. Der Täter hatte am Dienstagnachmittag in Arnschwang (Landkreis Cham) mit vorgehaltener Waffe Geld in einer Bank gefordert. Sein Versuch blieb erfolglos.

Der Mann betrat gegen 14.45 Uhr die Sparkasse am Dorfplatz in Arnschwang. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von einer Angestellten die Herausgabe von Geld. Zu einer tatsächlichen Übergabe kam es jedoch nicht. Der Verdächtige flüchtete ohne Beute zu Fuß über den Dorfplatz. Seitdem suchen Einsatzkräfte von Polizei, Bundespolizei, Bereitschaftspolizei sowie der tschechischen Polizei nach dem Bankräuber. Auch Hubschrauber und Suchhunde seien im Einsatz.

Warum der Überfall misslang und ob die Waffe tatsächlich echt ist, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. "Wir müssen davon ausgehen, dass sie möglicherweise echt sein kann." Bislang sei niemand verletzt worden. Die Polizei riet Autofahrern, keine Anhalter mitzunehmen. Bislang konnte der Täter nicht festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und führt bereits Vernehmungen und Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Zeugen werden aktuell zum Geschehen befragt und betreut.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter soll laut Angaben der Polizei zwischen 30 und 35 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß sein. Er war von schlanker/normaler Figur und trug einen braunen bis dunkelblonden Kinn- und Oberlippenbart. Außerdem wird sein Aussehen als westeuropäisch beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen, hüftlangen Jacke, einer blaue Jeans sowie einem dunklen Kapuzenshirt mit weißen Zugbändern an der Kapuze

Zeugen, die den Täter möglicherweise gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Regensburg unter der Rufnummer 0941/5062001 in Verbindung zu setzen.

