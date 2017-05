Bärenstarke EM für Rosina Polster

Kraftdreikämpferin aus Berg knackt in Spanien persönliche Bestwerte - vor 1 Stunde

BERG - Knallpinke Haare und ein Piercing in der Unterlippe: Nicht nur das Äußere von Rosina Polster ist auffälig, sondern auch ihr Sport. Im B-Kader der deutschen Nationalmannschaft ließ die Bergerin ihre Muskeln spielen.









Sonnenschein, 25 Grad und einen Ausblick direkt aufs Meer. Was nach Erholung am Strand von Malaga klingt, war für Rosina Polster in Wirklichkeit ein anstrengendes und nervenaufreibendes Wochenende.

Um 6.30 Uhr klingelte im Hotelzimmer der Wecker. Startschuss für einen Wettkampftag auf internationaler Bühne. Sachen packen, ein kurzes Frühstück und ab in die Halle, wo Rosina Polster um 9 Uhr auf die Waage steigen musste.

Erleichterung: Auf der Anzeige blinkten 62.14 Kilogramm, die Bergerin durfte im Limit bis 63 Kilogramm antreten. Vor dem Aufwärmen tankte sie nochmals ordentlich proteinreiche Energie.

"Die Aufregung war da, keine Frage", erinnert sich die 32-Jährige. Und sie stieg an, je näher der offizielle Teil rückte – "man möchte ja nicht versagen und sein Bestes geben". Im Aufwärmraum herrschte angespannte Stimmung, die Athleten liefen Nervös umher und plapperten in verschiedenen Sprachen.

Dann betrat Rosina Polster die Bühne. Ihr Herz raste. Sie hob die Hantel aus dem Ständer, suchte einen sicheren Stand und wartete auf das Beugesignal – los!

Polster ging in die Knie und drückte sich mit 167,5 Kilogramm auf den Schultern wieder hoch – Ablagesignal, Wertung: 3:0 gültig. "Da fiel mir ein Stein vom Herzen", erzählt sie.

Zweiter Durchgang: Nun bekam die Athletin vom SC Oberölsbach 175 Kilogramm auf die Hantel gepackt, spulte ihr Programm ab, doch das Kampfgericht erklärte den Versuch für ungültig. Kopfschütteln auf der Trainerbank, Ratlosigkeit bei Rosina Polster. Also nochmal: 175 Kilo, Kniebeuge; doch das Kampfgericht blieb streng. Erst nach einem Einspruch bei der Jury wurde der Versuch für gültig erklärt.

Die Bergerin hatte Mut getankt für das anstehende Bankdrücken. Im ersten Durchgang drückte sie die 100 Kilo planmäßig in die Höhe. Im zweiten Durchgang wollte sie die alte Bestmarke durchbrechen. Zögerlich aber stetig wanderte die 105 Kilo schwere Hantel in die Luft – gültig.

In der letzten Disziplin, dem Kreuzheben, ging sie hochkonzentriert an die Hantel. "Jetzt bloß nicht patzen", dachte sie sich. Mit ordentlicher Technik bewältigte sie 155 Kilogramm und sicherte das Total. Gleiches Spiel bei 160, die sauber in die Wertung eingingen.

Mit 477,5 Relativpunkten holte sich Rosina Polster Platz sieben in einer stark besetzten Klasse. Bei der anschließenden Siegerehrung konnte sie die EM-Atmosphäre genießen, "einfach großartig", schwärmt sie.

Den Tag ließ sie mit ihrem Team ausklingen. Für das Abschlussbankett tauschte sie Langhantel gegen Abendkleid und ließ die spannenden Stunden in der Halle mit Kollegen und ihrem Partner ausklingen.

Gestern Abend ist sie mit dem Flieger wieder in der Heimat gelandet. "Es war traumhaft in Malaga, aber ich freue mich, wieder zuhause zu sein", sagt sie.

Philip Hauck Neumarkter Nachrichten E-Mail