Bärentreiben Freystadts Faschings-Höhepunkt

Spenden finanzieren Brotzeit für junge Maschkerer - vor 2 Stunden

FEYSTADT - Am Rosenmontag, 27. Februar, sind im Schwarzachstädtchen die Bären wieder los.

Die Gruppe der Bärentreiber macht am Rosenmontag wieder ihre Späßchen mit dem alten und jungen Publikum auf dem Freystädter Marktplatz. © Archivfoto: Anne Schöll



Der spezielle Freystädter Faschingsbrauch des Bärentreibens beginnt gegen 9.30 Uhr auf dem Marktplatz. Autofahrer werden den ganzen Tag über um erhöhte Vorsicht gebeten, weil mit der Bärentreibergruppe viele Kinder unterwegs sind, die oft spontan die Straßenseite wechseln, um nicht von den Bären erwischt zu werden.

Die Bärentreibergruppe treibt ihre Späßchen mit den Zuschauern, besucht die Freystädter Geschäfte und sammelt Spenden. Für alle Kinder, die am Faschingsdienstag, um 14 Uhr, beim Faschingsumzug vom Rathaus aus über den Marktplatz zur Mehrzweckhalle teilnehmen, finanzieren sie daraus die Gutscheine für ein Getränk und einen Imbiss, die in den Freystädter Gasthäusern eingelöst werden können.

Musik und Gaudi

Auf dem Marktplatz sind wieder Faschingsbuden aufgestellt, die am Montag ab 15 Uhr geöffnet sind. Bei Getränken und viel Musik kann man das bunte Treiben und die Bären hautnah miterleben. Am Dienstag sind die Buden ab 13 Uhr offen. Nach dem Umzug organisiert der Verein KinderFreyzeit wieder eine Faschingsfeier für "Groß und Klein" in der Mehrzweckhalle ab 14.30 Uhr mit einem bunten Rahmenprogramm. Neben fetziger Musik und lustigen Spielen gibt es eine Tombola und Auftritte der Garde der Grün-Weiß-Zwiebelonia aus Beilngries und der Hip-Hop-Mädels.

Gegen 17 Uhr werden dann die schönsten Masken durch Bürgermeister Alexander Dorr prämiert.

as