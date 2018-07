Bärentreiben war schweißtreibend wie nie

LAUTERHOFEN - Zahlreiche Schaulustige säumten die Straßen, um das Bärentreiben, den Höhepunkt der traditionellen Jacobi-Kirwa in Lauterhofen, zu verfolgen.

Der Bär leistete in Lauterhofen Schwerstarbeit. Foto: jr/F.: Riedel



Bär und Treiber lieferten sich eine wahrhaft spektakuläre Hatz durch die Straßen. Begleitet wurde das „Team“ von den Kirwabuam und -moidla, die zu Quetsch‘n-Musik Kirwalieder intonierten. Kaum gelang es dem Treiber, das temperamentvolle Ungetüm, das nicht nur diverse Zuschauer attackierte, zu bändigen, sprang es schon waghalsig über den Zaun in einen Garten.

Da musste Abkühlung her: Ein Eimer Wasser und durch die Schöpfkelle verabreichtes Wasser sollten den wilden Bären bändigen – und erfrischen, schließlich war das Kostüm alles andere als 30-Grad-tauglich. Am Ende sprangen Bär und Treiber in die Lauterach, um sich anschließend von den Zuschauern wieder auf die Straße helfen zu lassen.

Nach der anstrengenden Treibjagd spielte die Gruppe „Haflinger Musi“ auf. Den Kirwa-Ausklang am Montagabend begleitete „Dingl Dangl“.

