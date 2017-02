Bärnau: Jugendliche bedrängten Asylbewerber

Mehrere junge Männer haben nachts gegen die Rolladen geschlagen und im Haus für Stunk gesorgt - vor 36 Minuten

BÄRNAU - Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene haben die Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Bärnau (Landkreis Tirschenreuth) bedrängt.

Polizei © dpa



Am frühen Sonntagmorgen hatten die zur Tatzeit offenbar betrunkenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Wohnhaus betreten, nachdem sie gegen die Rollläden des Hauses geschlagen hatten und ihnen die Haustür geöffnet worden war.

In der Folge sollen die Eindringlinge die anwesenden Bewohner bedrängt haben. Zu körperlichen Übergriffen oder Verletzungen ist es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gekommen. Laut den Geschädigten könnte einer der Beteiligten aber eine verfassungswidrige Geste gezeigt haben. Im und am Gebäude stellten die Ermittler Schäden am Rollladen und der Einrichtung des Wohnhauses in Höhe von mehreren hundert Euro fest.

Die Kripo Weiden leitete umgehend erste Maßnahmen ein, nachdem am Montag gegen 19 Uhr erste Informationen von Unbeteiligten über den Vorfall an die Polizei herangetragen wurden. Im Verlauf des Dienstages konnten die Beamten dann fünf dringend tatverdächtige junge Männern zwischen 16 und 24 Jahren aus dem Landkreis ausmachen. In ersten Befragungen räumten einzelne bereits ein, dass sie sich zur Tatzeit in der betroffenen Unterkunft aufgehalten haben.

Die Ermittlungen zur Aufklärung der Geschehnisse durch die Kripo Weiden laufen auf Hochtouren.

nn