Batzhausen: Diebe klauten Geld und Bares

Einfamilienhaus war das Ziel der Einbrecher - vor 26 Minuten

SEUBERSDORF/BATZHAUSEN - Am hellichten Vormittag schlugen die Einbrecher zu: Sie gelangten am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Batzhausen.

Einbrecher © colourbox.de



Einbrecher Foto: colourbox.de



Am Dienstag, 10. Januar, wurde vormittags in ein Einfamilienhaus in Batzhausen eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Haustüre auf und entwendeten aus den beiden Wohnungen Bargeld und Schmuck im Wert von rund 1000 Euro.

Um sachdienliche Hinweise bittet die PI Parsberg, Telefon (09492) 9411-0.

nn