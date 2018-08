Bauarbeiten in Neumarkt: Ausfälle auf Stadtbus-Linie 564

Vom 3. bis zum 7. September können nicht alle Haltestellen bedient werden - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Aufgrund von Bauarbeiten ist die Regerstraße von Montag bis Freitag, 3. bis 7. September, gesperrt. Deshalb kann der Stadtbus in dieser Zeit einige Haltestellen nicht bedienen.

Die Regerstraße ist aufgrund von Bauarbeiten von Montag, 3. September, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 7. September, 17 Uhr auf der Linie 564 Mühlen beziehungsweise Kohlenbrunnermühle gesperrt. Einige Haltestellen kann der Stadtbus deshalb nicht anfahren, teilen die Stadtwerke Neumarkt mit.

Betroffen sind drei Haltestellen. An der Station "Kohlenbrunnermühlstraße" entfällt deshalb der Halt um 6.16, 7.16 Uhr und 13.22 Uhr, an der Haltestelle "Sachsenstraße" um 6.17, 7.17 und 13.23 sowie an der Haltestelle "Leipziger Straße" um 6.18, 7.18 und 13.24 Uhr.

lvm