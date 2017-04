Bauarbeiter graben sich durchs Neumarkter Kastenviertel

Leitungen in der Glasergasse, Herzwirtsgasse, Kastengasse und Klostergasse verlegt - vor 16 Minuten

NEUMARKT - Jeder Maulwurf würde sich freuen: In der Neumarkter Innenstadt wird gebuddelt, was das Zeug hält.

Für Kabelarbeiten und die Erneuerung der Gashauptleitung wurde die Straße an der Ecke Kastengasse/ Herzwirtsgasse geöffnet. © Foto: Günter Distler



Für Kabelarbeiten und die Erneuerung der Gashauptleitung wurde die Straße an der Ecke Kastengasse/ Herzwirtsgasse geöffnet. Foto: Foto: Günter Distler



"Die Arbeiten drehen sich rund um das ehemalige Hackner-Areal oder haben damit zu tun", berichtet der Pressesprecher der Stadt Neumarkt, Franz Janka, auf NN-Nachfrage. Denn auf dem Grund befindet sich laut Janka eine Trafostation.

Bevor man das Grundstück nutzen kann, muss die Stromversorgung anderweitig sichergestellt werden. "Dafür werden aktuell Leitungen verlegt", teilte der Pressesprecher mit.

Hierzu zählt die Baustelle im Kreuzungsbereich Glasergasse/ Kastengasse ebenso wie die Erdarbeiten in der Herzwirtsgasse.

An der Ecke Glasergasse/ Kastengasse dauern die Kabelbauarbeiten voraussichtlich noch bis zum 26. April. In dieser Zeit ist die Durchfahrt von der Glasergasse in die Kastengasse nicht möglich. Der Liefer- und Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei.

Ein ähnliches Bild in der Herzwirtsgasse: Auch hier werden Kabel verlegt und im Zuge dessen gleich die Gashauptleitung erneuert. Ursprünglich war geplant, bis 12. April den Abschnitt zwischen Wolfsgasse und Schwesterhausgasse für die Arbeiten zu sperren.

"Doch wir sind schneller vorangekommen und so wird bereits im nächsten Abschnitt – zwischen Wolfsgasse und Kastengasse gearbeitet", berichtet der Pressesprecher der Stadt.

Demzufolge ist aktuell der Weg von der Kastengasse in die Herzwirtsgasse versperrt. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei.

Kurzzeitig unterbrochen

Die dritte Baustelle befindet sich in der Klostergasse. Dort wird das Kanalnetz saniert – ebenfalls unter dem Aspekt, dass man ja eh schon am Graben ist.

Für die Arbeiten, die laut Franz Janka während der Karwoche unterbrochen und verschwunden sein sollen, wird die Klostergasse im Bereich der Fußgängerzone von Hausnummer 17 bis zur Einmündung Schwesterhausgasse gesperrt.

Die Fußgängerzone ist für Fußgänger und Radfahrer eingeschränkt weiter nutzbar. Für den Liefer- und Anliegerverkehr ist eine Umleitung über die Kastengasse beziehungsweise die Obere Marktstraße vorgesehen.

Zur Beschwerde eines Anliegers im Kastenviertel, der wegen der Baustelle vor seiner Haustüre nicht mehr auf sein Grundstück fahren konnte und sich aufgrund der wenigen Parkplätze schwer tat, anderweitig zu parken, sagte der Pressesprecher auf NN- Nachfrage: "Das muss ein Einzelfall sein." Er bat um Verständnis für die Bauarbeiten.

A. HADERLEIN