"Bauchfrei ist in der Schule nicht angemessen"

Neumarkter Mittelschule hält T-Shirts für zu leicht bekleidete Schüler bereit - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Knappe Hotpants, nabelfreie Shirts – mit steigenden Temperaturen fallen viele Hemmungen. An der Mittelschule Weinbergerstraße gibt es ein probates Mittel gegen zu wenig Textil.

Dresscode © dpa



Die NN sprachen mit Rektorin Petra Zeitler über schuleigene T-Shirts für "Notfälle" und eine angemessene Kleidung der Schülerschaft.

Frau Zeitler, weshalb sollen knapp bekleidete Jugendliche sich mit den XXL-T-Shirts verhüllen?

Petra Zeitler: Es geht darum, deutlich zu machen, was angemessene Kleidung bedeutet. Wir als Schule haben den Auftrag, die Jugendlichen ausbildungsfähig zu machen und dazu gehört auch, dass man sich präsentieren kann. Die Jugendlichen sollen lernen, welches Outfit in der Berufswelt okay und welches ein "No-Go" ist.

Wie oft kommen die T-Shirts denn zum Einsatz?

Zeitler: Das ist nicht allzu häufig. Meistens wenn es nach dem langen Winter etwas wärmer wird, wollen Mädchen halt Haut zeigen. Dann rede ich mit ihnen und sage: "Das ist jetzt zu viel. Bauchfrei ist im Freibad angemessen, aber nicht in der Schule."

Können sich Jungs auch "unangemessen" anziehen?

Petra Zeitler, Rektorin der Mittelschule Weinberger Straße. © F: Schule



Zeitler: Jungs tragen zwar keine Hotpants. Aber T-Shirts mit diffamierenden oder sexistischen Aufdrucken dulden wir auch nicht an der Schule. Die Jugendlichen sind nach den Gesprächen oder wenn sie das T-Shirt tragen gar nicht beleidigt. Sie testen halt aus, wieweit sie gegen die Schulordnung verstoßen können. Das sind oft gruppendynamische Prozesse.

Gibt es auch eine Kleiderordnung für Lehrer?

Zeitler: Das ist nicht notwendig. Die Kollegen sind alles vernünftige Leute, die wissen welches Outfit in der Schule angemessen ist.

Interview: HAUKE HÖPCKE