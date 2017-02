Bauchschmerzen vom Alkohol: Männer hatten circa vier Promille

AMBERG - Am Dienstagmittag haben zwei stark alkoholisierte Männer (27 und 58 Jahre alt) in einer Tankstelle in der Regensburger Straße im Amberg gebeten, für sie einen Rettungswagen zu rufen, da sie Bauchschmerzen hätten.

Symbolfoto Foto: Rödel



Der Mitarbeiter der Tankstelle alarmierte die Sanitäter, die daraufhin mit einem Rettungswagen vorbeischauten. Bei der Begutachtung der beiden Männer, stellten sich schnell die Gründe für die „Beschwerden“ heraus: Die zwei hatten derart viel Alkohol getrunken, dass sie sich mit circa vier Promille ziemlich sediert hatten.

An ein eigenständiges Nachhausekommen war nicht mehr zu denken. Verständigte Angehörige sahen sich allerdings nicht in der Lage und willens, die Männer zu versorgen. Daher startete der 58-Jährige in der Ausnüchterungszelle seinen „Mittagsschlaf“, während der 27-Jährige aufgrund seiner Ausfallerscheinungen ins Klinikum gebracht werden musste. Das Erwachen dürfte bitter werden: Die Kosten für den sogenannten Sicherheitsgewahrsam werden ihnen in Rechnung gestellt.

