Bauer verbrennt Müll auf seinem Hof bei Velburg

Die Parsberger Polizei hat zwei Umweltfrevler dingfest gemacht - vor 53 Minuten

VELBURG - Zwei Umweltdelikte größeren Ausmaßes im Gemeindegebiet Velburg werden aktuell von der Parsberger Polizei bearbeitet.

In einem Fall hat ein verantwortungsloser Zeitgenosse über einen längeren Zeitraum diverse Bau- sowie sonstige Abfälle einfach in die Landschaft gekippt, so dass dort nach und nach eine illegale Deponie entstand.

In einem zweiten Fall hat ein Landwirt über einen längeren Zeitraum Abfälle in einem größeren Blechbehälter verbrannt, der laut Polizei als "eine Art Hochofen" betrieben wurde. Zudem lagerten auf der Hofstelle neben größeren Mengen einfacher Abfälle auch sogenannte "gefährliche Abfälle" wie asbesthaltige Wellplatten.

In beiden Fällen wird wegen Unerlaubten Betreibens von Anlagen sowie Ordnungswidrigkeiten nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt. Im zweiten Fall kommen zudem noch Verstöße des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen sowie nach dem Chemikaliengesetz in Verbindung mit der Gefahrstoffverordnung hinzu. Die Fachbehörde beim Landratsamt Neumarkt ist in die laufenden Ermittlungen mit einbezogen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

hoe