Bauer verliert Reifen und löst Kettenreaktion aus

RIEDEN - Weil einige Schrauben nicht richtig angezogen waren, hat ein Landwirt mehrere Reifen seines Hängers verloren. Die nachfolgenden Autofahrer erlebten eine böse Überraschung.

Der 36 Jahre alte Landwirt fuhr mit seinem VW und einem Anhänger mit landwirtschaftlichem Spezialaufbau in Richtung Amberg. Etwa 500 Meter nach dem Ortsende Rieden verlor er nacheinander die beiden linken Reifen der Tandem-Achse am Anhänger.

Ein Reifen „schlug“ mittig in einen entgegenkommen Seat einer 25-Jährigen ein, der zweite Reifen an einen Chrysler eines 58 Jahre alten Mannes. Der Anhänger wurde durch den Vorfall an der Achse erheblich beschädigt.

Unter Zuhilfenahme von Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion wurden die technischen Einrichtungen des Anhängers überprüft. Nach der Bewertung aller Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass die Radschrauben am Anhänger nicht richtig angezogen waren.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden dürfte etwa 8000 Euro betragen, schätzt die Polizei.

