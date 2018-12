"Baumschutzengel" sammeln Unterschriften in Neumarkt

Für Bürgerbegehren gegen Rodungen im Stadtpark - Am Freitag in der Innenstadt - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Am heutigen Freitag sind von 14 bis 16 Uhr noch einmal zwei "Baumschutzengel" in der Innenstadt und im Stadtpark unterwegs.

© Engel im Einsatz für die Bäume im Stadtpark. F.: Alfons Greiner/BN



Sie sammeln Unterschriften für das Bürgerbegehren "Bäume erhalten - Stadtpark ökologisch gestalten".

Die bisherige Resonanz war sehr positiv, heißt es vom Bund Naturschutz. Trotzdem wünscht man sich, dass die Neumarkter nicht auf eine Engelsbegegnung warten, sondern selbst aktiv werden, indem sie in ihrer Familie sowie ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weitere Unterschriften sammeln.

Die Liste kann von der Internetseite www.neumarkt.bund-naturschutz.de heruntergeladen oder in der BN-Geschäftsstelle in der Bockwirtsgasse 2 abgeholt werden. Unterschreiben können alle Neumarkter sowie EU-Bürger die ihren Lebensmittelpunkt in Neumarkt haben

