Baustelle bei Stauf: Abbiegen geht nicht

Neuer Kreisverkehr entsteht - Umleitung bis Ende September - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Auto- und Fahrradfahrer sowie Fußgänger müssen sich auf längere Wege einstellen: Die Baustelle bei Stauf, wo ein neuer Kreisverkehr gebaut wird, macht einige Umleitungen notwendig: Abbiegen nach Freystadt geht dort im Moment nicht.

Baustelle Symbolbild © Anestis Aslanidis



Die Stadt Neumarkt errichtet anstelle der bestehenden Kreuzung Zu- und Abfahrt Münchner Ring / Staatsstraße 2238 einen Kreisverkehr, mit dem auch das Gewerbegebiet Stauf Süd II und folgende erschlossen werden können.

Dabei wird es noch bis voraussichtlich 29. September zu einer Fahrbahneinengung und Verschwenkung der Staatsstraße 2238 (Freystadt – Neumarkt) auf die neu gebaute Umfahrung kommen. Das Links- und Rechtsabbiegen auf den Münchner Ring bzw. in die B299 (Neumarkt – Berching) ist nicht möglich.

Die Umleitungsstrecke führt von Norden her kommend (Woffenbach / Pölling) über die NM 18 und dann weiter über die NM 41 zum bestehenden Kreisverkehr bei Stauf. Die Umleitungsstrecke in Richtung Norden für die Staatsstraße 2238 zur Auffahrt auf die B299 führt über den Kreisverkehr Stauf weiter übern die NM 41 und NM 18 auf die B299.

Auch für Radfahrer und Fußgänger ist der Baubereich gesperrt. Die Umleitung hier führt von Berching her kommend am Kanal entlang weiter über die Freystädter Straße / OBI-Kreuzung und Kreisverkehr beim OBI, Lange Gasse und von dort weiter zur Alois-Senefelder-Straße. Die Umleitung in Richtung Berching erfolgt in umgekehrter Richtung.



