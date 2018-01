Baustellen-Absperrung bei Neumarkt niedergemäht

20-Jähriger vor Gericht: Er bretterte in eine Baustelle — Geldstrafe, Schein weg - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es sei alles rasend schnell gegangen. Gerade noch hatte ein Wagen mit hoher Geschwindigkeit überholt, da flogen schon die Baustellenabsperrungen, erinnerte sich eine Zeugin. Wegen Straßenverkehrsgefährdung stand der Unfallfahrer vor dem Jugendgericht Neumarkt.

Dass es beim Fahrzeug der Mutter und dem nachfolgenden Wagen bei Blechschaden geblieben war, verdankte der 20-Jährige glücklichen Umständen. In dem anderen Auto saßen sieben Frauen, die mit dem Schrecken davon gekommen waren. Hätte die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, als ihr die Warnbaken entgegen und unter die Räder wirbelten, wer weiß, wie das ausgegangen wäre, redete Richter Marcel Dumke dem Angeklagten ins Gewissen.

Der suchte auch nicht nach Ausflüchten, nur nach Erklärungen, warum ihm damals am 17. September 2017 um 2 Uhr früh dieser Aussetzer passiert war. Er habe erheblichen Stress mit der damaligen Freundin gehabt und sei auf dem Weg zu einem Freund in Sengenthal gewesen, um mit diesem darüber zu reden.

Auf der B 299 südlich von Neumarkt überholte er den Kleinbus, der mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h in einem Baustellenbereich unterwegs war. Es gelang ihm aber nicht mehr, den Überholvorgang rechtzeitig abzuschließen. Um den Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, zog er das Steuer scharf nach rechts und krachte in die Baustellenabsperrung, deren Länge er total unterschätzt hatte. Das kleinere Übel. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 14 000 Euro, am Wagen dahinter waren Reparaturen in Höhe von knapp 7000 Euro nötig. Diese Kosten wurden inzwischen von der Vollkasko erstattet.

Neun Monate Sperrfrist

Staatsanwältin Monique Morgenstern nahm zwar den Vorschlag von Petra Engster von der Jugendgerichtshilfe auf, Jugendrecht anzuwenden, langte aber angesichts von zwei Eintragungen im Bundeszentralregister kräftig hin, Sie forderte eine Geldauflage von 1500 Euro, den Einzug des Führerscheins und eine Sperrfrist von neun Monaten.Vorher dürfe dem jungen Mann keine neue Fahrerlaubnis ausgestellt werden.

Das schien auch Richter Marcel Dumke angemessen. Die 1500 Euro werden die Kasse der Kreisverkehrswacht aufbessern. Ansonsten aber hatte der Richter von dem geständigen und glaubhaft reuigen Angeklagten einen guten Eindruck gewonnen. Er war sich ziemlich sicher, den jungen Mann nicht nochmal vor Gericht zu sehen. Der Azubi hat sich auch im Gerichtssaal nochmal bei der Fahrerin des anderen Wagens entschuldigt und es klang nicht nach Taktik.

