Baustellen-Marathon: Sperrung bei Stauf geht weiter

NEUMARKT/STAUF - Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Stauf Süd II kommen in die heiße Phase. Vom Freitag, 25. August, bis Anfang Oktober ist die Zu- und Abfahrt vom Münchner Ring auf die Staatsstraße 2238 gesperrt.

Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Stauf Süd II kommen in die heiße Phase. Die Zu- und Abfahrt vom Münchner Ring auf die Staatsstraße 2238 wird für längere Zeit gesperrt. © Foto: Günter Distler



Die Umleitungsstrecke von Woffenbach und Pölling über die B299 weiter bis zur Ausfahrt Buchberg/Sengenthal und von dort über die Kreisstraße zum bestehenden Kreisverkehr bei Stauf. Die Umleitungsstrecke von Freystadt/Berngau in Richtung Norden verläuft in umgekehrter Richtung.

Wer aus Richtung Deining / Hasenheide nach Berngau oder Freystadt möchte, fährt auf die B299 in Fahrtrichtung Norden auf und an der Ausfahrt Stauf/Woffenbach wieder ab auf die Staufer Hauptstraße, von wo sie weiter über die Buchberger Straße zum bestehenden Kreisverkehr bei Stauf gelangen.

Bis zur Obi-Kreuzung

Autos in Gegenrichtung fahren an der Ausfahrt Neumarkt Süd von der B299 ab und weiter bis zur Obi-Kreuzung, von wo aus sie rechts abbiegen auf die Freystädter Straße und am Alten Bauhof erneut in die Dreichlinger Straße abbiegen. Dort können sie am südlichen Ende nach links in Richtung Hasenheide/Deining weiterfahren.

Auch für Radfahrer und Fußgänger ist der Baubereich gesperrt. Fußgänger werden dabei umgeleitet über die Alois-Senefelder-Straße und den Münchner Ring, von wo aus sie an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Die Umleitung für Radfahrer von Mühlhausen/Berching her kommend mit Weiterfahrt nach Berngau/Freystadt führt am Kanal entlang weiter über die Freystädter Straße/OBI-Kreuzung und Kreisverkehr beim OBI, Lange Gasse und von dort zur Alois-Senefelder-Straße. Die Umleitung in Richtung Mühlhausen/Berching erfolgt in umgekehrter Richtung.

Zügiges Arbeiten

Der Kreisverkehr soll die Kreuzung Münchner Ring / Staatsstraße 2238 ersetzen sowie das Gewerbegebiet Stauf Süd II und möglicherweise folgende erschlossen werden. Mit der Vollsperrung soll sichergestellt werden, dass die Arbeiten zügig und ohne Beeinträchtigung für den laufenden Verkehr abgewickelt werden können.