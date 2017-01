Bauwillige informierten sich in der Jurahalle

"Fertighaus und Energie" bot jede Menge hilfreicher Anregungen - vor 3 Stunden

Ein Haus baut man gewöhnlich nur einmal im Leben und deshalb muss jede Entscheidung gut überlegt sein. Bei der Messe „Fertighaus + Energie“ in der Jurahalle informierten sich Bauwillige und Hausbesitzer, bei denen eine Sanierung ansteht.

Die Küche ist einer der wichtigsten Räume im Haus. © hoe/ Foto: Fritz Etzold



An den Ständen gab es von regionalen Unternehmen viele wertvolle Anregungen etwa über regenerative Energien, moderne Heizungstechnik, Dachbedeckung, Fassadengestaltung, Energiesparen sowie Bauen und Wohnen. Denn schließlich gehört zu einem Wohlfühl-Haus auch ein angenehmes Innenambiente inklusive der Küche.

Fertighäuser haben zwar den Ruf „von der Stange“ zu sein, doch bieten sie viele Möglichkeiten, seine Individualität zu zeigen. So gibt es sie inzwischen nicht nur in der traditionellen Bauweise, sondern auch in Massivholz oder in Fachwerk mit einer Holz-Lehm-Dämmung.