Bavaria-Kino in Neumarkt: Förderverein sucht Mitglieder

Die Gründungsversammlung ist am Mittwoch, 1. Februar — Es fehlen noch 25.000 Euro - vor 1 Stunde

NEUMARKT ALTSTADT BELEBEN - NEUMARKT — Ein Förderverein soll die fehlenden Mittel für den Umbau des ehemaligen Bavaria-Kinos in eine Kulturstätte beibringen. Gründungsversammlung ist am Mittwoch, 1. Februar, um 18.30 Uhr.

Aus dem ehemaligen Bavaria-Kino in Neumarkt soll eine Kulturstätte werden. Für den Umbau fehlen noch 25 000 Euro, die ein Förderverein einbringen soll. © Foto: privat



Aus dem ehemaligen Bavaria-Kino in Neumarkt soll eine Kulturstätte werden. Für den Umbau fehlen noch 25 000 Euro, die ein Förderverein einbringen soll. Foto: Foto: privat



Altstadt beleben, Kultur fördern — unter diesem Motto ist der Kulturverein K3 angetreten, ein ehrgeiziges Vorhaben anzupacken: Das ehemalige Bavaria-Kino am Unteren Markt soll zu einer Kulturstätte quasi für jedermann umgestaltet werden.

Aber: Die letzte große Hürde, bevor der Startschuss für den Umbau gegeben werden kann, ist noch nicht geschafft. Noch fehlen 25 000 Euro zu den benötigten 100 000 Euro.

Es liegt deshalb jetzt an den Neumarktern selbst, ob es bei der guten Idee bleibt oder ob tatsächlich was passiert. Ein Förderverein soll dem Vorhaben den noch nötigen Schub geben. Und so laden der K3 Kulturverein Neumarkt und eine Gruppe aktiver Unterstützer zur Gründungsversammlung ein. Die soll am Mittwoch, 1. Februar, um 18.30 Uhr im ehemaligen Bavaria am Unteren Markt stattfinden.

Weiche Faktoren

Jeder Neumarkter, der an der Belebung der Altstadt durch ein vielfältiges kulturelles Programm interessiert ist, kann Mitglied werden. Ganz besonders angesprochen fühlen sollen sich die Neumarkter Geschäftsleute, die ein besonderes Interesse daran haben dürften, wenn wieder mehr Leute die Innenstadt für sich entdecken. Die Aufwertung der sogenannten „weichen“ Standortfaktoren könnte auch für größere Firmen nicht ohne Bedeutung sein.

Interessierte können auch per E-Mail an vorstand@k3-bavaria.de Kontakt aufnehmen.

nn