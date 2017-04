Bayerischer Einradtag in Neumarkt

Workshops mit Weltmeistern am 23. April im WGG und in MS West - vor 59 Minuten

NEUMARKT - Am 23. April, dem letzten Sonntag in den Osterferien, warten in den Turnhallen des Willibald-Gluck-Gymnasiums und in der Mittelschule Neumarkt West tolle Workshops auf alle Fans des Einrads.

Der Circusverein hat den Bayerischen Einradtag nach Neumarkt geholt. privat © F.:



Einrad fahren schult nicht nur die Balance und macht wahnsinnig Spaß. Es ist eine neue Trendsportart, die immer beliebter und vielseitiger wird. Es gibt Downhill, Cross-Country, Hoch- und Weitsprung, Einradhockey, Einradbasketball sowie Bahnrennen über verschiedene Distanzen. Manche werden auch im einbeinigen Fahren ausgerichtet. Besonders beeindruckend sind die unglaublichen Tricks, die viele Fahrer drauf haben.

All dies auszuprobieren und sich von den Besten der Besten gute Tipps geben zu lassen, ist Ziel des Bayrischen Einradtages am 23. April in Neumarkt. Hier wird Katrine Jensen, die amtierende Weltmeisterin aus Dänemark, erwartet. Workshops leitet auch Nikolas Neumann, der vor zwei Jahren, für den Circusverein startend, Weltmeister wurde.

Der bayrische Einradtag hatte lange Tradition in den Turnhallen der Münchner Sportuniversität. Hier trafen sich über 1000 Einradfahrer aller Alters- und Könnensstufen. Auch der Circusverein Neumarkt fuhr jedes Jahr mit einem vollen Bus – immer wieder ein Erlebnis, dass alle beim Einradfahren immens weiter brachte.

Der Circusverein Neumarkt ist sehr glücklich, dass dieses besondere Event nun wieder stattfinden kann: am letzten Sonntag in den Osterferien in den Turnhallen des Willibald-Gluck-Gymnasiums und der Mittelschule West. Jeder kann mitmachen. Auch Leistungsabzeichen können abgelegt werden.

Am Ende des Tages wird es auch eine Vorführung mit den Topfahrern geben. Um von den Workshops wirklich viel mitnehmen zu können, sollte das normale Fahren schon sicher klappen. Das Tagesticket mit allen Workshops kostet 15 Euro, für Zuschauer auf der Tribünen 5 Euro.

