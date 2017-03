BayWa reißt Werkstatt in Freystadt ab

FREYSTADT - Derzeit wird die ehemalige BayWa-Werkstatt und die dazugehörigen Hallen auf dem Gelände an der Berchinger Straße in Freystadt abgebrochen.

Die alte BayWa-Werkstatt in Freystadt wurde bereits dem Boden gleich gemacht. Foto: Anne Schöll



Das gesamte Areal hat die BayWa an die Raiffeisenbank Berching-Freystadt-Mühlhausen veräußert. Das Gelände bleibt nach wie vor Standort der Raiffeisen-Warentochter "Raiffeisen Handels GmbH im Jura", die nach dem Abriss zu den vorhandenen Betriebsgebäuden eine zusätzliche Lagerhalle errichten will.

Den vorderen Teil an der Berchinger Straße hat die BayWa nun von der Raiffeisenbank gepachtet. Er wird zum Lagerhaus hin abgetrennt und darauf eine moderne BayWa-Tankstelle gebaut. Die bestehende Tankanlage im Innenhof wird entfernt. Die neue Tankstelle erhält eine separate Zufahrt von der Berchinger Straße aus mit einer integrierten Rechtsabzweigung zum Claas-Zentrum, das sich bereits seit einigen Jahren auf diesem Grundstück befindet.

Die Einfahrt zum Raiffeisen-Lagerhaus wird nach wie vor von der Straße "An der Bahn" aus sein. Die Bauarbeiten für die neue Tankstelle und die Raiffeisen-Lagerhalle schließen sich nahtlos an die Abbruchmaßnahmen an.

Die Genehmigungen durch die zuständigen Behörden, der Stadt Freystadt und des Landratsamtes Neumarkt wurden im letzten Jahr beantragt und liegen inzwischen vollständig vor.

ANNE SCHÖLL