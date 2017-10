Bedrohliche Trachten im Neumarkter Fachmarktzentrum?

Nürnberger Straße: Voranfrage löst rege Debatte im Bausenat aus - vor 10 Minuten

NEUMARKT - Der geplante Umzug eines Neumarkter Trachtenladens in das Fachmarktzentrum in der Nürnberger Straße war Auslöser für eine Debatte im Neumarkter Bausenat. Soll diesbezüglich ein Bebauungsplan vor der Genehmigung des Vorhabens aufgestellt oder dieses schon parallel zum Bauleitverfahren "positiv begleitet" werden? Die Senatoren stimmten für Letzteres – gegen den Rat von Stadtbaumeister, Rechtsdirektor und Planungsamt.

In die leerstehenden Räume an der Seite des Möbelhauses möchte ein Trachtengeschäft einziehen. © Foto: Fritz Etzold



Der Autoteile-Händler A.T.U. ist zwei Hausnummern weiter in einen Neubau gezogen. Seitdem stehen die alten Geschäftsräume in der Nürnberger Straße zwischen Dänischem Bettenlager und Toom leer. Bekannt ist, dass der Baumarkt seine Fläche erweitern möchte. Doch darum ging es in der gestrigen Sitzung des Bausenats nur am Rande. Im Zentrum stand die Bauvoranfrage eines Neumarkter Trachtengeschäfts. Dieses möchte in den ehemaligen A.T.U. umziehen.

Doch bereitet die zukünftige Verkaufsfläche von 795 Quadratmetern dem Stadtplanungsamt Probleme. Denn die Fläche bewege sich nah an der Einstufung zum "großflächigen Einzelhandel", führte Planungsamtsleiter Ralf-Peter Hoffmann aus. Weil das städtischen Einzelhandelskonzept auch das Fachmarktzentrum an der Nürnberger Straße einschließe und es sich in diesem Fall um ein "innenstadtrelevantes Sortiment" handle, seien negative Auswirkungen für den Handel in der Altstadt nicht auszuschließen. Nun durfte die Frage einiger Stadträte erlaubt sein, inwieweit der Verkauf von Trachtenmode vor den Toren der Altstadt, dem Einzelhandel in deren Mauern schaden könne. Außerdem befände sich das Geschäft derzeit auch schon außerhalb.

Stadtbaumeister Matthias Seemann argumentierte, dass der Stadt nach einer Genehmigung eines Bekleidungsgeschäfts bei einer künftigen Nutzung für den Verkauf anderer Textilien die Hände gebunden seien. Deshalb solle der Bausenat der Empfehlung des Stadtplanungsamts folgen und zuallererst einen Bebauungsplan mit einer genau geregelten Sortimentsliste aufstellen: Was man an dieser Stelle verkaufen darf und was nicht.

Gegen den Verkauf von Trachten an sich hatte keiner etwas im Gremium. Deshalb setzte sich hier die Auffassung durch, dass man den Bauherrn nicht so lange hinhalten dürfe. Wortführer dieser Position war Bürgermeister Albert Löhner, der die Sitzung leitete. Er war sich sicher, dass ein Bebauungsplan auch nach Erteilung der Genehmigung noch greifen werde. Einstimmig wurde beschlossen, das Bauleitplanverfahren einzuleiten und gleichzeitig die Bauvoranfrage – wie es Stadtrat Helmut Jawurek vorformulierte – "positiv zu begleiten".

nd