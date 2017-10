Begegnung der Christen in "versöhnter Verschiedenheit"

Dekanin Christiane Murner spricht zum Lutherjubiläum über Verbindendes und Trennendes in der katholischen und evangelischen Kirche - vor 57 Minuten

In der vergangenen Lutherdekade ist zunehmend das Verbindende zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche betont worden. Es steht auch im Mittelpunkt vieler Reformationsgottesdienste und -feiern am heutigen Dienstag. Auch in Neumarkt ist die Zusammenarbeit zunehmend enger, gibt es keine Berührungsängste mehr. Dies zeigen etwa die Kooperation der beiden Bildungswerke, die Teilnahme an Gottesdiensten der anderen Konfession oder ökumenische Hochzeiten. Ein Interview über Verbindendes und Trennendes mit Dekanin Christiane Murner.

In der Lutherstadt Wittenberg wurde vor einem Jahr das Asisi-Panorama „Luther 1517“ eröffnet. Das Riesenrundbild des Künstlers und Architekten Yadegar Asisi thematisiert die Epoche der Reformation und stellt Menschen wie Martin Luther mit ihrem Tun und Handeln vor 500 Jahren in den Mittelpunkt. © Foto: Steffen Schellhorn/epd



In der Lutherstadt Wittenberg wurde vor einem Jahr das Asisi-Panorama „Luther 1517“ eröffnet. Das Riesenrundbild des Künstlers und Architekten Yadegar Asisi thematisiert die Epoche der Reformation und stellt Menschen wie Martin Luther mit ihrem Tun und Handeln vor 500 Jahren in den Mittelpunkt. Foto: Foto: Steffen Schellhorn/epd



Dekanin Christiane Murner, hier neben Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss, würdigt Martin Luther unter anderem als Sprachgenie. © Foto: Günter Distler



Dekanin Christiane Murner, hier neben Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss, würdigt Martin Luther unter anderem als Sprachgenie. Foto: Foto: Günter Distler



Frau Murner, was verbindet die beiden Konfessionen?

Christiane Murner: Uns verbindet zunächst einmal die Bibel als Grundlage unseres Glaubens, als Richtschnur für unser Handeln und unsere Überlegungen. Als inspirierendes Wort Gottes, das uns damals wie heute etwas für unseren Alltag zu sagen hat. Es verbinden uns einige wichtige Bekenntnisse unserer Kirchen und eine jahrhundertelange Tradition und Geschichte, die wir zum Teil unterschiedlich interpretieren. In der Grundstruktur der Gottesdienste beziehungweise der Messen gibt es so viele Analogien, dass mancher katholische Besucher eines evangelischen Gottesdienstes erstaunt sagt: "Das ist ja vieles wie bei uns" und umgekehrt.

Wir wollen beide die Menschen in den seelsorgerlichen Bedürfnissen ihres Leben begleiten und ihnen geistliche Impulse für ihren fordernden Alltag bieten. In ethischen Fragen beziehen wir öffentlich Stellung, etwa in der Diskussion um die Würde des Menschen, in ökologischen Fragen.

In der Kirchenmusik gibt es viele Beispiele gelebter Ökumene, hier wie dort werden Bach oder Bruckner gespielt oder Lieder von Martin Luther gesungen.

Wo sind die Bruchlinien zwischen den Konfessionen?

Murner: Im Amtsverständnis: In der evangelischen Kirche haben Frauen jede Position eingenommen, ob Pfarrerin, Dekanin, Bischöfin oder Synodalpräsidentin. Unsere evangelische Kirche wird von Männern und Frauen, Ordinierten und Nicht-Ordinierten, Haupt- und Ehrenamtlichen geleitet und es gibt keine Glaubenskongregation bei uns.

Die katholische Praxis der Heiligsprechung bleibt mir genauso fremd wie die Tatsache, dass wiederverheiratete Geschiedene nicht zur Eucharistie zugelassen werden. Das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes widerspricht unserer Überzeugung. Wenngleich viele Evangelische die Verlautbarungen des derzeitigen Papstes mit großem Respekt und in vielfacher Übereinstimmung zur Kenntnis nehmen.

Die Differenzen müssen wir nicht betonen, aber wir sollten auch nicht versuchen, sie um einer vermeintlichen Einheitlichkeit willen in den Hintergrund zu schieben.

Welche Bedeutung hat die Person Martin Luther für die heutigen Beziehungen zwischen den Konfessionen?

Murner: Martin Luther war ein Mensch seiner Zeit, der darum gerungen hat, die Bibel richtig zu verstehen. Sein Glaube und sein Leben waren einerseits geprägt durch das Studieren der Bibel und der mönchischen Tradition und andererseits durch die Anfragen seiner Zeit, die gewaltige Umbrüche in sich trug.

Ich glaube, dass er als Person in seiner Authentizität und in seinem Ringen um den richtigen Weg sowohl für evangelische wie für katholische Christen Anregungen bietet. An manchen seiner Äußerungen kann man sich reiben oder muss sich gar aus heutiger Sicht davon abgrenzen.

In der Besinnung auf die Bibel als Grundlage unseres Glaubens bietet Martin Luther auch in dem heutigen Ruf nach Werten einen wichtigen Anhaltspunkt. Mit der Herausgabe der neu revidierten Bibelübersetzung wurde Luthers Sprachgenie neu erschlossen. Wie er um einzelne Wörter gerungen hat, wie er immer wieder neue Begriffe gesucht und gefunden hat, um das auszudrücken, was ihn bewegt.

Wird es Ihrer Einschätzung nach eines Tages wieder eine gemeinsame Kirche geben?

Murner: Mir persönlich gefällt das Bild der versöhnten Verschiedenheit. Katholische und evangelische Christen und Kirchen begegnen einander schon jetzt weithin mit Respekt und Wertschätzung. Was zusammen möglich ist, müssen wir ökumenisch angehen und da ist noch mehr möglich.

Eine Einheit der Kirche im Sinne einer Einheitlichkeit wäre für mich ein Verlust und kein Gewinn. Aber es wird in Zukunft mehr und mehr darum gehen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, gemeinsam die Fragen unserer Zeit aufnehmen und dazu Stellung beziehen, dass wir Menschen in ihrem Leben begleiten und dass das Lob Gottes in vielen Kirchen und gern auch in unterschiedlichen Melodien erklingen kann.

Interview: HAUKE HÖPCKE