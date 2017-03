Bei ASV-Keglern ist die Luft raus

2. Bundesliga: Neumarkt verliert 2:6 gegen Bobingen - Raindorf vorzeitig Meister - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die endgültige Entscheidung um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd/West ist gefallen; der Kampf um die Abstiegsplätze dagegen bleibt weiter spannend. Die Kegler des ASV Neumarkt verloren zu Hause gegen ein überraschend stark auftretendes Tabellenschlusslicht vom SSV Bobingen verdient mit 2:6 bei 3442:3475 Kegel.

Daniel Beier hielt mit seinem besten Saisonspiel die Partie offen. © Foto: privat



Einziger überragender Akteur bei den Hausherren war Daniel Beier, welcher mit 630 Holz Kegeln vom Feinsten zelebrierte. Die schwäbischen Gäste zeigten allerdings eine geschlossen gute Leistung und siegten verdient in der Jurastadt. Durch den gleichzeitigen Erfolg des SKK Raindorf in Schretzheim sicherten sich die Chambtaler vorzeitig den Ligatitel.

Gleich zu Beginn verbissen sich die Gäste in die Duelle mit der Hoffnung des noch möglichen Klassenerhaltes. Andreas Bayers Match entschied sich aber erst mit der vorletzten Kugel. Nicht voll überzeugende 571 Holz des Neumarkters sollten letztendlich bei einem 2:2/-5 nicht zum Punktgewinn ausreichen. Johannes Arnold kam nebenan mächtig unter die Räder. Mit mäßigen 558 Kegel zog er ganz klar mit 0,5:3,5 – gegen tolle 607 Holz des Bobingers Bernd Herrmann – den Kürzeren.

Der Rückstand zur Mittelachse um Ersatzmann Bernd Kölbl und Daniel Beier betrug damit bereits beträchtliche 0:2/-54. Kölbl zeigte bei seinem Bundesligadebüt in diesem Jahr eine ordentliche Leistung. Mit 560 Kegel hatte er aber keine Chance und musste den nächsten Punkt mit 0:4/-31 abgeben.

Fantastische 630 Holz

Sein Partner Daniel Beier aber brannte ein Kegelfeuerwerk ab. Trotz einer schwachen Bahn zwei erzielte der ASVler fantastische 630 Holz und hielt Neumarkt somit im Rennen um den Sieg, denn er gewann mit 3:1/+52 viele Hölzer zurück.

Die Schlussakteure Dominik Danzl und Sven Neuner hatten bei einem Zwischenstand von 1:3/-33 eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe vor sich. Schnell aber sollte sich erneut herausstellen, dass dies nicht der Tag des ASV Neumarkt werden würde. Auch Danzl mit einer unterdurchschnittlichen Leistung von 553 Holz und einer klaren 1:3/-26 Niederlage. Neuner zwar mit dem zweiten Punktgewinn für die Rot-Schwarzen, aber 570 Kegel bei 4:0/+26 waren dann ebenfalls zu wenig, um das Match noch zu drehen. Alles in allem ein verdienter Sieg für die Gäste.

Ein enttäuschter Andreas Bayer nach dem Match: "Leider konnte heute keiner außer Daniel sein volles Potential abrufen und somit gingen die Punkte verdient an die Schwaben. Wäre Bobingen öfter in dieser Runde so aufgetreten wie heute, hätten sie mit dem Abstieg sicherlich nichts zu tun."

Nach dem Sieg und gleichzeitigen Titelgewinn von Raindorf resümierte Teammanager Danzl bereits: "Saisonziel klar verfehlt!. Glückwunsch an Raindorf und viel Glück und Erfolg bei den Aufstiegsspielen." In der nächsten Woche geht es dann nach Südbaden zum jetzt neuen Schlusslicht SKC Unterharmersbach.

