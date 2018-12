Bei der Baumrettung ist Eile geboten

Bund Naturschutz bittet Neumarkter um Unterschriften

NEUMARKT - Eine durchaus positive Zwischenbilanz zieht der Bund Naturschutz bei seiner Initiative für die ökologische Umgestaltung des Stadtparks unter Beibehaltung der Bäume. Bislang sind trotz der Vorweihnachtszeit bereits rund 600 Unterschriften eingegangen.

Allerdings sei es schwierig, die Unterschriften für das Bürgerbegehren "auf der Straße" zu erhalten, so der BN in einer Pressemitteilung. "In der Innenstadt sind viele Leute aus dem Landkreis zum Einkaufen unterwegs, die sich zwar für die Bäume aussprechen, aber nicht unterschreiben dürfen", so Stadträtin Ursula Plankermann. Von den Neumarkterinnen und Neumarktern, die angesprochen wurden, unterstütze aber eine große Mehrheit den Erhalt der Bäume.

Vor dem 1. März?

Die stellvertretende Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz, Sigrid Schindler, befürchtet, dass nach dem neuesten Stadtratsbeschluss die 98 Bäume schon vor dem 1. März gefällt werden, weil es danach durch das Bundesnaturschutzgesetz schwieriger wird. Sie glaubt nicht daran, dass über den jetzigen Plan noch verhandelt werden kann, schließlich habe der eifrigste Verfechter der Baumfällungen, Grünflächenreferent Werner Thumann, im Stadtrat das Bürgerbegehren als "Kriegserklärung" bezeichnet. Außerdem seien bereits erhebliche finanzielle Mittel dafür im kommenden Haushalt der Stadt vorgesehen.

Listen schon unterwegs

"Wenn die Bäume erst mal gefällt sind, ist es zu spät. Ein einstweiliger Baustopp kann nur dadurch erreicht werden, dass wir so schnell wie möglich die notwendigen Unterschriften erhalten", so Schindler. Viele Listen sind noch unterwegs und sollten so bald wie möglich in der Geschäftsstelle des BN abgegeben werden.

"Wer das Leitbild der Stadt Neumarkt ernst nimmt und damit das oberste Ziel, die Nachhaltigkeit, muss die Bäume im Stadtpark erhalten. Deshalb sollten die Neumarkterinnen und Neumarkter so schnell wie möglich aktiv werden und unterschreiben", wünscht sich Alfons Greiner, Vorsitzender der Neumarkter Ortsgruppe des Bund Naturschutz.

