Bei Oliver Obst war der Wurm drin

Neumarkter Bogenschütze bei DM "nur" auf Rang vier - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es hat nicht zum erhofften Edelmetall für die Neumarkter Bogenschützen bei den deutschen Meisterschaften in der Disziplin Feldbogen gereicht. Oliver Obst kam in der Endabrechnung der Herren auf Rang vier, sein Bruder Fabian belegte bei den Junioren Platz fünf.

Querfeldein: Beim Feldbogenschießen sind die Entfernungen bis zur Zielscheibe oft nicht bekannt. © F.: privat



Organisatorisch war die Veranstaltung ein Desaster: Aufgrund fehlender Helfer beim Ausrichter mussten die über 200 Starter aus ganz Deutschland gleich am ersten Tag über zwei Stunden warten, bis sie auf den Parcours konnten, da die Scheibenauflagen erst noch angebracht werden mussten.

Auch die Verpflegung auf dem Rundparcours entfiel. Immerhin waren die Athleten während des Wettkampfs bis zu sechs Stunden am Stück unterwegs – das ohne Verpflegungsstand, mehr als ungünstig und auch unprofessionell für eine deutsche Meisterschaft.

Beim Feldbogenschießen werden Zielscheiben im Gelände entlang eines Rundkurses aufgestellt. Auf einem Feldparcours sind, ähnlich wie beim Golf Course, die Entfernungen zumindest bei der Hälfte der Ziele nicht bekannt und es kann sowohl bergauf wie auch bergab bis zu einem Abschusswinkel von 45° geschossen werden.

Nicht sein Tag

Irgendwie sollte neben diesen äußeren Widrigkeiten auch so am ersten Tag nicht viel zusammengehen bei Oliver Obst: Nachdem er heuer auch international schon so große Erfolge in dieser Disziplin gefeiert hatte, war es einfach nicht sein Tag in Hohegeiß (Niedersachsen).

Auf den 24 Scheiben des Parcours mit den unbekannten Entfernungen kam er nicht zurecht und ließ wertvolle Ringe auf die Konkurrenz liegen. Platz sechs nach dem ersten Tag war gar nicht nach dem Geschmack des jungen Nationalkaderschützens.

Am nächsten Tag galt es, 24 Scheiben auf bekannte Entfernungen zu bestreiten – hier lief es nun besser und Oliver Obst konnte mit dem zweithöchsten Ergebnis des Tages noch eine Verbesserung im Klassement erzielen: Rang vier, nur zwei Ringe hinter dem Bronzeplatz.

In der Endabrechnung der gleichzeitig abschließenden Rangliste, diese bestimmt die Aufstellung des Nationalkaders der nächsten Saison, belegte er aufgrund seiner Spitzenergebnisse in den vergangenen Wettkämpfen Rang eins und ist damit eine feste Bank in der Nationalmannschaft. Dies darf er nun auch Mitte August dieses Jahres bei den Europameisterschaften unter Beweis stellen.

Talentierter Bruder

Sein Bruder Fabian Obst trat in Niedersachsen letztmals in der Juniorenklasse an. Er zeigte sich mit seinen Leistungen an beiden Tagen sehr zufrieden, auch wenn es fürs Podium diesmal nicht reichte – Platz fünf ist jedoch auch mehr als beachtenswert und zeigt sein Talent für diese schöne Disziplin des Bogenschießens einmal mehr.

Zeit zum Ausruhen bleibt nicht: Bereits am kommenden Wochenende finden die bayerischen Meisterschaften in der olympischen Disziplin statt, also 2 x 70 Meter . Hier sind 13 Neumarkter Teilnehmer am Start und somit haben die Schützen aus der Habersmühle wieder zahlreiche heiße Eisen im Feuer.

lor