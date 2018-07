Bei Reperaturarbeiten: Plößberger verletzt sich am Kopf

Der Deckel eines Wasserbehälters löste sich explosionsartig - vor 59 Minuten

PLÖSSBERG - Ein 69-Jähriger erlitt am Donnerstagnachmittag eine schwere Kopfverletzung, als er einen Wasserbehälter reparierte. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagnachmittag zog sich ein 69-jähriger Heimwerker um 16 Uhr in Plößberg (Landkreis Tirschenreuth) während Reparaturarbeiten eine schwere Kopfverletzung zu.

Der Mann war gerade dabei, in seiner Werkstatt einen Wasserbehälter zu reparieren. Durch Druckluft löste sich der Deckel explosionsartig und verletzte den 69-Jährigen am Kopf. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat nun Ermittlungen zur Ursache des Unfalls in Pößberg eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.