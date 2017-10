Bei Übung: Feuerwehr zieht Leiche aus der Donau

Identität der toten Person bislang nicht geklärt - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Während einer Feuerwehrübung an der Donau in Regensburg barg die Freiwillige Feuerwehr am Samstag eine leblose Person aus dem Wasser. Die Retter sagen: Lange lag die Leiche dort wohl noch nicht.

Gegen etwa 12.45 Uhr sichteten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die auf Höhe der Budapester Straße eine Übung durchführten, eine leblose Person im Wasser. Mit weiteren alarmierten Kräften konnte der tote Mann geborgen werden. Bislang konnte die Identität noch nicht geklärt werden

"Augenscheinlich war der Mann erst wenige Stunden im Wasser", teilt die Polizei mit. Nach dem erstem Stand der Ermittlungen wies die Person keine Verletzungen auf, die ein Gewaltverbrechen vermuten ließen. Der Mann ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,95 Meter groß und geschätzt 100 Kilo schwer. Der mit einer Stirnglatze untersetzte Tote trug eine blaue Levis-Jeans, ein schwarzes Hemd, eine schwarze Lederjacke und schwarze Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888.

