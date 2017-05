Beilattacke: Couragierte Landkreisbürger griffen ein

NEUMARKT - Kriminaldirektor Franz Schimpel, der Leiter der Kripo Regensburg, hat sich zusammen mit Polizeioberrat Michael Danninger von der PI Neumarkt bei drei Männern aus dem Landkreis Neumarkt für deren couragiertes Eingreifen beim Volksfestzug 2016 bedankt. Helmut Lechner, Stephan Strobl und Markus Wittmann hatten vor einem Asia-Imbiss eine Attacke mit einem Küchenbeil verhindert und das Opfer vor schweren Verletzungen bewahrt.

Von links: KD Franz Schimpel, KHKin Bettina Zankl, Ermittlerin der Kripo Regensburg, Markus Wittmann, Helmut Lechner und Stephan Strobl mit ihren Anerkennungsschreiben sowie Dienststellenleiter Michael Danninger. Foto: Polizei Oberpfalz



Dafür bekamen die drei Männer nun ein Anerkennungsschreiben und eine Geldzuwendung. Helmut Lechner, Stephan Strobl und Markus Wittmann hielten sich am 14. August 2016 unabhängig voneinander beim Volksfestzug in Neumarkt auf und beobachteten vor einem asiatischen Lokal zwei Männer: Der eine ging auf den anderen mit einem Beil los und wollte auf diesen einschlagen.

Helmut Lechner schritt ohne zu zögern ein, attackierte den Angreifer und drängte ihn im weiteren Verlauf mit Stephan Strobl vom Opfer weg. Mit ihrem beherzten Eingreifen konnten sie einen Angriff mit dem Beil auf den Geschädigten abwehren, während sich Markus Wittmann um den am Boden liegenden Verletzten kümmerte und ihn in Sicherheit brachte.

"Die drei Landkreisbewohner unterbanden durch ihr sofortiges und gemeinsames Handeln eine schwere Straftat und bewahrten das Opfer vor schweren Verletzungen", lobt das Polizeipräsidium Oberpfalz. "Dafür haben sie sich auch noch selbst einer großen Gefahr ausgesetzt. Helmut Lechner, Stephan Strobl und Markus Wittmann haben mit ihrem Verhalten echten Bürgersinn bewiesen."

Zum Dank wurden die drei von Kriminaldirektor Schimpel und dem Neumarkter Polizeichef Danninger in den Räumen der PI Neumarkt empfangen. Sie erhielten für ihr beherztes, selbstloses Eingreifen einen Geldbetrag und ein Dankschreiben des Polizeipräsidenten Gerold Mahlmeister.

Darüber freuten sich alle drei sehr und erzählten in der Runde, dass sie in der damaligen Situation vor dem asiatischen Lokal gar nicht lange überlegen hätten müssen: Sie hätten einfach nur gehandelt und dem Verletzten geholfen. "Ihr Verhalten soll auch andere Menschen dazu ermutigen, in solchen Momenten nicht weg zu sehen", schreibt die Polizei. "Oftmals genügt es nämlich schon, bewusst hinzusehen und die Polizei zu verständigen."

