Beilattacke im Landkreis Weiden

Streit unter Arbeitskollegen eskaliert - vor 1 Stunde

MANTEL - In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags hat ein Mann seinen Arbeitskollegen von hinten mit einem beilartigen Gegenstand attackiert. Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen.

Beil Foto: dpa



Gegen 6.30 Uhr hat sich der 38-jährige Mann von hinten seinem 40 Jahre alten Arbeitskollegen auf einem Firmengelände in Mantel, Landkreis Weiden, genähert und ihn mit einem beilähnlichen Gegenstand attackiert. Im Vorfeld der Tat soll es in den letzten Wochen bereits öfter zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen sein, so die Polizei.



Während der Aggressor zunächst vom Tatort geflohen ist, wurde der Verletzte mit lebensbedrohlichen Verletzungen nach einer notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen besteht keine Lebensgefahr mehr für den Familienvater.



Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen endete wenig später mit der Festnahme des Mannes aus dem Landkreis Weiden in seiner Wohnung. Hier wurde auch das Tatwerkzeug sichergestellt.



Die Kriminalpolizei in Weiden hat die Ermittlungen vor Ort übernommen, um den genauen Tatablauf und die Hintergründe der Tat aufzuklären. Dem Täter wird nach bisherigem Sachstand ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Er soll noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

