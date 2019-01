Beilgrieser vermisst: Spur verliert sich bei Berching

27-jähriger bereits am Mittwoch vergangener Woche verschwunden - vor 18 Minuten

BERCHING/BEILNGRIES - Seit Mittwoch, 9. Januar, wird der 27-jähriger Lukas Riehl aus Beilngriese vermisst.

Von Lukas Riehl fehlt jede Spur. © Polizei



Von Lukas Riehl fehlt jede Spur. Foto: Polizei



Der junge Mann wurde von Angehörigen bei der Polizei in Beilngries als vermisst gemeldet, nachdem er nicht mehr in seine Wohnung in Beilngries zurückgekehrt ist. Letztmalig wurde er westlich von Berching zu Fuß gesehen. Dort wurde auch sein Rucksack mit Ausweisdokumenten gefunden. Eine Absuche der Umgebung mit Hilfe der Feuerwehr blieb ergebnislos.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste momentan in einer hilflosen Situation befindet. Der Vermisste ist 185 Zentimeter groß, hat eine schlanke Figur, dunkle kurze Haare und trägt eine blaue, wattierte Sportjacke mit dem Aufdruck des Sportvereins und eine Jogginghose.

Die Polizeiinspektion Beilngries bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des 27-Jährigen. Diese werden unter der Tel. 08461/6403-0 entgegengenommen.

nn