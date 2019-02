Beilngrieser Radau-Party endet in der Zelle

BEILNGRIES - Eigentlich hätten die drei Beilngrieser nur die Musik leiser machen müssen, damit die Nachbarn schlafen können. Doch stattdessen rasteten sie aus, so dass es am Ende Anzeigen regnete und zwei Männer den Rest der nur noch kurzen Nacht in der Arrestzelle verbrachten.

Gegen ein Uhr Nachts beschallte die Musik noch den gesamten Straßenzug, sodass die Anwohner die Polizei verständigten. Statt aber einsichtig die Musik leiser zu drehen, legten die zwei 30 und 51-jährigen Männer, sowie eine 23-jährige Frau erst richtig los. Dies führt jetzt zu einer ganzen Liste von Anzeigen.

Zunächst erwartet alle drei ein Bußgeld, weil sie sich weigerten, gegenüber der Polizei ihre Personalien anzugeben. Auch ihre Kommunikation gegenüber den Vollzugsbeamten entsprach nicht den gängigen Höflichkeitsformen, was den beiden Männern Anzeigen wegen Beleidigung einbringt. Da ihr Gebaren keine großen Hoffnungen machte, Ruhe für die Nachbarn zu bekommen wurde die Party von den Beamten beendet.

Das ging einem der Männer so gegen den Strich, dass er unter Anwendung von Gewalt aus der Wohnung gebracht werden musste. In der Konsequenz folgt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Dem verblieben Pärchen wurde wohl klar, dass die Party nun doch zu Ende war. Als sich die Polizei mit ihrem Kumpan entfernt hatte, traten sie also den Heimweg an. Doch die Autofahrt endete nach nur wenigen Metern kurzzeitig an einem Garagentor, welches nun deutliche Spuren aufweist. Die Ursache für den Fahrfehler dürften die später festgestellten 1,84 Promille des Fahrers sein.

Unbeirrt setzte das Pärchen aber seinen Weg fort nach Hause. Von dort wurde der Fahrer dann ebenfalls durch die Polizei abgeholt und einem Arzt zur Blutentnahme zugeführt. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Zelle der Polizeiinspektion Beilngries. Auch er sieht sich nun Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegenüber.

