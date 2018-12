Beim Bierverkauf am Markt gibt‘s Ärger

NEUMARKT - In Eisen wollte er sie legen, mitten am Unteren Markt: Agnes Maria, Witwe aus Postbauer-Heng, hat in aller Unschuld Bier aus einem großen Krug verkauft — doch der strenge Amtmann will sie festnehmen. Verderbtes Bier biete sie feil, "die Leute kriegen eine Durchgang davon", das sei ihm zu Ohren gekommen. Da hören die Teilnehmer der Neumarkter-G‘schichtswandler-Führung vor Schreck gleich zu trinken auf.

Agnes Maria alias Hildegard Endl gerät am Unteren Markt beim Bierverkauf in Bedängnis: Die G‘schichtswandler–Führung kommt gut an. © F.: W. Fellner



Eine Gruppe von rund 20 Leuten macht sich mit Stadtführerin Erika Marx vom Rathaus auf den Weg, eine andere Art Stadtführung mitzuerleben: Nach kurzer Info zu den Vierteln und den Marktstraßen der Altstadt geht es weiter. In gespielten Szenen tauchen die Teilnehmer ein in die Historie, bekommen im Dialog mit, dass Ritter Eppelein gerade aufs Rad geflochten und geköpft wurde.

Doch immer wieder ging es auch um die Verkaufsgepflogenheiten von Agnes Maria: Ob sie das Geld richtig wechsle? Da beweist Schauspielerin Hildegard Endl Textsicherheit, wenn sie die Wechselkurse runterrattert: Ein Gulden macht ein Pfund Silber, vier Kreuzer einen Batzen und ein Regensburger 18 Neumarkter. Denn die Strafen, die ihr drohen, sind drakonisch — wer nicht zahlen kann, dem wird die Hand abgehackt.

Auch Lisa Fromm und Fabian Beck haben die Führung gebucht, die beiden Neumarkter wollten endlich auch in ihrer eigenen Stadt eine mitmachen. — und haben diese gewählt. Die Gruppe geht weiter zur Residenz und ins Schreiberhaus. Auch die Schauspieler Hildegard Endl und Manfred Winter eilen mit, sie ziehen sich unterwegs noch um: die Szenen spielen in verschiedenen Jahrhunderten.

