Beim nächsten Mal muss Neumarkterin ins Gefängnis

Diesmal kam die 38-Jährige mit einer Geldstrafe davon - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Richter Rainer Würth fiel es sichtlich schwer, den Stab über eine 38 Jahre alte Frau zu brechen, die einmal mehr wegen Diebstahls vor ihm stand. Aber bei allem Verständnis für ihre unschöne Lebenssituation, Gesetz sei Gesetz.

Zu Unrecht in der geschlossenen Psychiatrie? Ferdl G. erhebt schwere Vorwürfe gegen die bayerische Justiz. © dpa



Zu Unrecht in der geschlossenen Psychiatrie? Ferdl G. erhebt schwere Vorwürfe gegen die bayerische Justiz. Foto: dpa



Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Angeklagte aus einem Supermarkt in Neumarkt Schokolade, Strümpfe und Unterwäsche mitgehen lassen, ohne zu bezahlen. Einen knappen Monat später steckte sie vier Tafeln Schokolade ein, um sie an der Kasse vorbei zu schmuggeln.

Die Mitarbeiter des Discounters, die sie dabei erwischt hatten, brauchten gar nicht auszusagen, denn die Angeklagte räumte die Taten freimütig ein. Es tue ihr sehr leid, beteuerte sie.

Kleines Taschengeld

Nach einer schweren Erkrankung ist die gelernte Altenpflegerin nicht mehr in der Lage, ihrem Beruf nachzugehen und ein selbstständiges Leben zu führen. Sie ist in einer betreuten Wohngruppe untergebracht. Dort bekommt sie gerade Mal fünf Euro in der Woche Taschengeld.

Ein wenig kann sie sich mit einfachen Arbeiten an sechs bis sieben Stunden am Tag dazu verdienen. Dafür bekommt sie 50 Cent die Stunde.

Das Geld wird auf ein Konto eingezahlt, von dem auch die Geldstrafen der letzten Verurteilungen beglichen werden. Da bleibt nichts auch nur für ein klitzekleines Stück Luxus.

Richter Würth und Anklagevertreter Thomas Leykam gingen von verminderter Schuldfähigkeit aus. Leykam wertete zu Gunsten der 38-Jährigen die Einsicht und die Reue, die er ihr abnahm. Die Beute der Diebstähle sei überdies nicht sehr wertvoll gewesen und dem Markt tatsächlich auch kein Schaden entstanden.

Schnell rückfällig geworden

Angesichts von bereits vier einschlägigen Vorstrafen und einer hohen Rückfallgeschwindigkeit forderte Leykam eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je fünf Euro.

Von psychischen Problemen, die sich offenbar nicht so rasch lösen lassen, sprach Richter Rainer Würth und entschied sich für den Antrag der Staatsanwaltschaft. Die 500 Euro kann die Angeklagte in monatlichen Raten von 25 Euro bezahlen.

Dringlich bat er die Frau, das mit dem Klauen sein zu lassen. Denn das nächste Mal komme er nicht mehr darum herum, sie ins Gefängnis zu schicken. Das wolle er gerne vermeiden.

hcb