Im Rahmen einer kleinen Feier wurde Fachoberlehrerin Berta Zuckschwert-Meier (links im Bild) von Rektorin Petra Zeitler (rechts) in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die Lehrkraft für Ernährung und textiles Gestalten unterrichtete seit 1992 an der Mittelschule an der Weinberger Straße und wechselt nun nach weit mehr als 40 Dienstjahren vom Schuldienst in den Vorruhestand. Zeitler würdigte die hohe fachliche Kompetenz und ständige Bereitschaft der Lehrkraft, zusätzliche Aufgaben bei der Schulhausgestaltung zu übernehmen und das Schulleben mit neuen Ideen zu bereichern. Nachdem vom Kollegium ein umgetextetes Lied von Reinhard Mey vorgetragen worden war, führten die Fachkolleginnen einen kleinen Sketch mit dem Titel "Hetzt mich nicht, eine Lehrerin packt aus" auf. Als Symbol ihrer Vielseitigkeit wurde der Lehrkraft eine selbst getöpferte "eierlegende Wollmilchsau" mit einem Wellnessgutschein überreicht. Im Anschluss lud Zuckschwert-Meier das gesamte Kollegium zum Mittagessen in ein Restaurant ein. Zum krönenden Abschluss gab es noch einen lustigen Auftritt von Waldtraud und Mariechen. © Mittelschule an der Weinberger Straße